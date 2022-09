Lo rileva il rapporto degli scienziati dei National Center for Environmental Information del NOAA. Il valore della CO2 è stato superiore di 2,3 ppm rispetto al 2020

La concentrazione di gas serra nell'atmosfera ha raggiunto un nuovo record nel 2021. A dirlo è il 32esimo rapporto annuale sullo Stato del Clima (State of the Climate), pubblicato il 31 agosto scorso. È l’analisi annuale internazionale del clima mondiale, condotta dagli scienziati dei National Center for Environmental Information del NOAA e pubblicata dal Bulletin of the American Meteorological Society (AMS).

Massimi storici

Le principali concentrazioni di gas serra nell’atmosfera – anidride carbonica, metano e protossido di azoto – hanno infatti raggiunto i nuovi massimi storici nel 2021: la media annuale globale della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera è stata di 414,7 parti per milione (ppm). Questo valore è stato superiore di 2,3 ppm rispetto ai valori del 2020, anno della pandemia, ed è stato il più alto in almeno l’ultimo milione di anni sulla base delle registrazioni paleoclimatiche.

2021 tra i sei anni più caldi

Anche la tendenza al riscaldamento della Terra è proseguita. Una serie di analisi scientifiche indica che le temperature annuali della superficie globale sono state superiori di 0,38-0,28 °C rispetto alla media del periodo 1991-2020. Questo dato colloca il 2021 tra i sei anni più caldi da quando le registrazioni sono iniziate a metà del 1800. Gli ultimi sette anni (2015-2021) sono stati i più caldi mai registrati e la temperatura media della superficie globale è aumentata a un tasso medio di 0,08-0,09 °C per decennio dall’inizio delle registrazioni.

La crisi climatica ha impatti globali

“I dati presentati in questo rapporto sono chiari: continuiamo a vedere prove scientifiche sempre più convincenti del fatto che il cambiamento climatico ha impatti globali e non mostra segni di rallentamento”, ha dichiarato l’amministratore della NOAA Rick Spinrad, Ph.D. “Le molte comunità colpite quest’anno da inondazioni, siccità eccezionali e caldo storico, dimostrano che la crisi climatica non è una minaccia futura, ma qualcosa che dobbiamo affrontare oggi”.