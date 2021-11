Due studi sono stati presentati a Glasgow da Future Earth Global Carbon Tracker e dicono che le emissioni sono a livelli pre-Covid e che serve dimezzarle per raggiungere gli obiettivi

La COP26 è la sede più prestigiosa dove poter presentare studi e ricerche su clima ed emissioni climalteranti. Questa settimana ne sono state presentate due di rilievo: una del Future Earth, the Earth League e World Climate Research Programme e l’altra del centro studi Global Carbon Tracker.



Dimezzare le emissioni

La prima è decisamente perentoria: per restare sotto 1,5 gradi di riscaldamento dai livelli pre-industriali è necessario tagliare di almeno il 50% le emissioni di gas serra al 2030, ed azzerare le emissioni nette al 2040. E' questo dunque l'appello lanciato a Glasgow dal rapporto "Le 10 nuove nozioni nella scienza climatica", presentato dai centri studi internazionali Future Earth, the Earth League e World Climate Research Programme. "Questo rapporto mostra che stabilizzarci su 1,5 gradi è ancora possibile, ma solo se soluzioni drastiche e immediate vengono adottate - ha detto Wendy Broadgate, direttrice di Future Earth. I leader mondiali alla COP26 devono porre obiettivi aggressivi per la riduzione delle emissioni. Nulla che non si avvicini al 50% di riduzione delle emissioni al 2030 e a zero emissioni al 2040 è sufficiente".



CO2 a livelli del 2019

La seconda, del centro studi Global Carbon Tracker formato dalla Università di Exeter, l'Università di East Anglia, Cicero e Stanford University, evidenzia che le emissioni di gas serra nel 2021 aumenteranno del 4,9% rispetto al 2020, tornando quasi ai livelli pre-Covid (nel 2020 erano scese del 5,4%). Le emissioni da carbone e gas supereranno i livelli del 2019, mentre quelle da petrolio rimarranno al di sotto. Lo studio rileva che in tutto il mondo 220 miliardi di dollari di investimenti in impianti a carbone potrebbero essere bloccati se il mondo agisse per raggiungere gli obiettivi di temperatura stabiliti nell'accordo di Parigi.