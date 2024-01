Metà del danno totale è stato prodotto dall’1% degli impianti industriali, cioè 107 grandi insediamenti industriali ad alta emissione come le centrali elettriche a carbone

I costi dell’inquinamento industriale in Europa ammontano al 2% del Pil dell’Ue, nonostante una tendenza alla diminuzione negli ultimi dieci anni. È quanto emerge da un rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente - European environment agency (Aea-Eea) - pubblicato giorni fa.

“L’analisi dell’Aea mostra che i costi dell’inquinamento atmosferico causato dai maggiori impianti industriali europei si aggirano in media tra i 268 e i 428 miliardi di euro all’anno”, ha dichiarato l’agenzia di Copenaghen in una nota con cui ha presentato il nuovo briefing “The costs to health and the environment from industrial air pollution in Europe”. In particolare, “l’inquinamento atmosferico causato dalla grande industria europea continua a causare danni significativi all’ambiente, al clima e alla salute delle persone. Tuttavia, il costo di questo inquinamento è diminuito di circa un terzo negli ultimi 10 anni”.



Centrali a carbone

Il rapporto di basa sull’analisi delle emissioni di circa 10mila grandi impianti industriali in dieci anni, dal 2012 al 2021. Ma ben metà del danno totale è stato prodotto solamente dall’1% degli impianti industriali, cioè 107 grandi insediamenti industriali ad alta emissione come le centrali elettriche a carbone. Dei 50 impianti più inquinanti, quasi la metà è rappresentata da centrali termoelettriche. Nove di queste si trovano in Germania e sei in Polonia.



Il calo delle emissioni

Nei dieci anni esaminati, i costi ambientali e sanitari dell’industria europea sono diminuiti di un terzo (-33%). Il comparto energetico ha rappresentato circa l’80% della diminuzione totale, grazie soprattutto all’adozione delle migliori tecniche disponibili (Bat, best available technology) e passando alle energie rinnovabili e a combustibili meno inquinanti.



