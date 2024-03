Ci lasciava proprio oggi, il 4 marzo di un anno fa

È passato un anno dalla scomparsa di Lorenza Gallotti, per oltre 20 anni direttore responsabile di e-gazette, la rivista che state leggendo. Aveva 62 anni e aveva nelle sue corde una brillante intelligenza, una forte integrità morale e un grande amore per il lavoro fatto bene, mai banale né superficiale.



A noi della redazione, che riviviamo oggi con profonda tristezza quel 4 marzo, spetta dunque il compito di portare avanti la sua eredità in questa storica rivista dell’ambiente, con l'impegno quotidiano a migliorarla nel rispetto della verità dei fatti e dei lettori, così come ci ha insegnato Lorenza.



Chi volesse condividere un suo ricordo può farlo sulle nostre pagine social.