L’aumento di estrazione di litio (+208%), terre rare, cromo, arsenico, cobalto, titanio, selenio e magnesio (+33%) non è sufficiente

È necessario un significativo aumento della produzione e del commercio internazionale di materie prime critiche per soddisfare la domanda prevista per la transizione verde e raggiungere gli obiettivi globali di zero emissioni nette di CO2. È quanto riporta l'Ocse in un rapporto dal titolo “Materie prime per la transizione verde: produzione, commercio internazionali e restrizioni all'export”, nel quale viene evidenziato che il prezzo di molti materiali, tra cui alluminio e rame, ha raggiunto livelli record, spinto dalle ripercussioni della pandemia di Covid-19, dalle tensioni commerciali e le persistenti conseguenze dell'invasione russa in Ucraina.

Secondo l’Ocse, mentre si sono espanse rapidamente la produzione e il commercio delle materie prime più critiche negli ultimi dieci anni, la crescita non sta tenendo il passo con la domanda prevista per i metalli e i minerali necessari per trasformare l'economia globale da una dominata dai combustibili fossili a una guidata dalle tecnologie di energia rinnovabile. Litio, terre rare, cromo, arsenico, cobalto, titanio, selenio e magnesio hanno registrato le maggiori espansioni di volume di produzione - comprese tra il 33% per il magnesio e il 208% per il litio - nell'ultimo decennio, ma questo è ben al di sotto degli aumenti da quattro a sei volte della domanda previsti per la transizione verde. Allo stesso tempo, la produzione globale di alcune materie prime critiche, come piombo, grafite naturale, zinco, minerali e concentrati di metalli preziosi, nonché stagno, è effettivamente diminuita nell'ultimo decennio.



A rischio litio, borati, cobalto, metalli preziosi colloidali, manganese e magnesio

Secondo lo studio, la produzione di materie prime essenziali sta diventando sempre più concentrata tra i paesi, con Cina, Russia, Australia, Sud Africa e Zimbabwe tra i principali produttori e detentori di riserve. Mentre sia le importazioni che le esportazioni di materie prime essenziali sono diventate sempre più concentrate tra i Paesi, il commercio di questi materiali rimane relativamente ben diversificato. Ciò suggerisce il fatto che sia limitata la possibilità di perturbazioni significative della transizione verde globale a causa di perturbazioni dei flussi di importazione o esportazione di materie prime essenziali.

Ci sono però situazioni di tensione economica molto forti. Le concentrazioni di esportazioni e importazioni sono significative in alcuni casi specifici, in particolare nei segmenti a monte delle catene di approvvigionamento per alcune materie prime essenziali, tra cui litio, borati, cobalto, metalli preziosi colloidali, manganese e magnesio.



I limiti al commercio internazionale

Le restrizioni all'esportazione di materie prime essenziali hanno visto un aumento di cinque volte da quando l'Ocse ha iniziato a raccogliere dati nel 2009, con il 10% delle esportazioni globali di materie prime essenziali che ora affrontano almeno una misura di restrizione delle esportazioni.

Le restrizioni all'esportazione di minerali – in sostanza le materie prime situate a monte nelle catene di approvvigionamento di materie prime critiche – sono cresciute più rapidamente delle restrizioni negli altri segmenti della catena di approvvigionamento delle materie prime critiche, correlando con i crescenti livelli di produzione, importazione ed esportazione, nonché la concentrazione in un piccolo numero di paesi.

Cina, India, Argentina, Russia, Vietnam e Kazakistan hanno emesso il maggior numero di nuove restrizioni all'esportazione nel periodo 2009-2020 per le materie prime essenziali e rappresentano anche le quote più elevate delle dipendenze dalle importazioni dei paesi Ocse.



I commenti dell’Ocse

"La sfida di raggiungere zero emissioni nette di CO2 richiederà un significativo aumento della produzione e del commercio internazionale di materie prime critiche", ha affermato il segretario generale dell'OCSE Mathias Cormann. "I responsabili politici devono esaminare attentamente come la concentrazione della produzione e del commercio unita al crescente uso di restrizioni all'esportazione stiano influenzando i mercati internazionali delle materie prime critiche. Dobbiamo garantire che la carenza di materiali non ci impedisca di rispettare i nostri impegni in materia di cambiamenti climatici".



