Sul sito del ministero della Transizione ecologica pubblicata la graduatoria dei 19 progetti ammessi per gli scuolabus ibridi

È online sul sito del ministero della Transizione ecologica la graduatoria dei progetti per il trasporto scolastico sostenibile finanziati dal “Decreto Clima”, che ha stanziato 20 milioni di euro.

Il finanziamento, destinato ai Comuni con più di 50mila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria, prevede la realizzazione di nuove linee di trasporto scolastico da attivare mediante scuolabus o miniscuolabus ad alimentazione ibrida o elettrica di nuova immatricolazione. Diciannove i progetti ammessi, il cui valore va da circa 400mila euro a 1 milione e 200mila euro. I Comuni interessati sono distribuiti in nove regioni: quattro in Toscana (Carrara, Viareggio, Massa e Firenze), tre in Campania (Aversa, Castellammare di Stabia e Caserta), tre in Sicilia (Ragusa, Catania, Bagheria), due in Emilia-Romagna (Modena e Ferrara), due in Puglia (Taranto e Brindisi), due nel Lazio (Guidonia e Tivoli), uno ciascuno in Lombardia (Vigevano), Piemonte (Alessandria) e Marche (Ancona).



Leggi la graduatoria: https://www.mite.gov.it/sites/defaul...