La proposta dell’ex sindaco di New York fa parte dell'obiettivo generale di Bloomberg di ridurre l'inquinamento da carbonio negli Stati Uniti entro il 2030

L' ex sindaco di New York Michael Bloomberg, candidato alle primarie del Partito Democratico, ha presentato un piano per arrivare a prestazioni a zero emissioni di carbonio e "iper-efficienti" in tutti i nuovi edifici statunitensi entro il 2025. La proposta fa parte dell'obiettivo generale di Bloomberg di ridurre l'inquinamento da carbonio negli Stati Uniti entro il 2030, e per raggiungere la piena decarbonizzazione prima della metà del secolo.

Il piano degli edifici puliti, presentato in settimana, privilegia le comunità delle minoranze a basso reddito e della classe media, e comprende sconti, crediti d'imposta e finanziamenti a basso costo sia per gli elettrodomestici che per il rinnovo degli edifici. Stabilirebbe anche standard di alta efficienza a zero emissioni di carbonio per le nuove costruzioni, aumentando nel contempo gli standard di efficienza energetica e le restrizioni all'inquinamento legate alla salute.