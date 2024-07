I dati del Gse sui procedimenti relativi ai titoli di efficienza energetica. I progetti sono in crescita anche per la cogenerazione ad alto rendimento

Sono online i dati relativi ai procedimenti amministrativi conclusi e ai relativi titoli di efficienza energetica (tee) riconosciuti dal Gse dal 1° gennaio al 30 giugno 2024; in particolare, sono stati rilasciati o ritirati 1.525.400 tee di cui: 537.758 tee per Interventi di efficienza energetica; 987.642 tee relativi alla produzione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento.



I numeri nel dettaglio

Nello specifico, sono stati avviati 1.018 procedimenti amministrativi ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., di cui: 91 richieste di verifica e certificazione dei risparmi (rvc) ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012; 140 progetti a consuntivo e standardizzati (pc e ps), 259 comunicazioni preliminari (cp), 7 richieste di valutazione preliminare (rvp) e 521 richieste a consuntivo e standardizzate (rc e rs). Rispetto al medesimo periodo dell'anno 2023, nel quale erano stati avviati 924 procedimenti amministrativi, nel 2024 si registra un incremento dei procedimenti amministrativi avviati. In particolare, si segnala sia un aumento del numero di nuove progettualità presentate (pc, ps, cp e rvp) sia un aumento del numero di rendicontazioni. Nello stesso periodo di riferimento il Gse ha concluso positivamente 947 procedimenti amministrativi, di cui 88 progetti a consuntivo e standardizzati (pc e ps), 304 comunicazioni preliminari, 10 richieste di valutazione preliminare (rvp) e 545 richieste di verifica e certificazione dei risparmi (rc, rs e rvc) per le quali ha rilasciato complessivamente 537.758 tee.



Cogenerazione ad alto rendimento

Con riferimento alla cogenerazione ad alto rendimento (car), sono stati invece avviati 2.421 procedimenti amministrativi ai sensi del d.lgs. 20/07, del dm 4 agosto 2011 e del d.m. 5 settembre 2011, di cui: 18 richieste a preventivo; 2.403 richieste a consuntivo. Rispetto al medesimo periodo dell'anno 2023, nel quale erano stati avviati 2.356 procedimenti amministrativi, si rileva quindi un aumento dei procedimenti nell'ordine del 3%. Nel periodo intercorso tra il 1°gennaio e il 30 giugno 2024, il Gse ha inoltre concluso: 1713 procedimenti amministrativi di cui 1691 con esito positivo e 22 con esito positivo parziale. 11 richieste si riferiscono a preventivi pervenuti nel 2024, mentre tutte le altre si riferiscono a consuntivi pervenuti nel medesimo anno; 18 procedimenti amministrativi, tutti con esito positivo, di cui 11 richieste a preventivo, 6 riesami e 1 consuntivo, tutti pervenuti nel 2023. Nel periodo in argomento il Gse ha inoltre rilasciato/ritirato 987.642 tee, di cui 651.366 tee rilasciati sul conto proprietà degli operatori e 336.276 tee oggetto di ritiro da parte del Gse.