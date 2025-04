L’anno termico 2024/2025 sta costando caro agli italiani. Tante le variabili in gioco: un inverno e una primavera più freddi del previsto, domanda di metano in crescita e contesto geopolitico incerto. I dati dell’Osservatorio EnergyUp.

Le bollette per condomini e unità immobiliari hanno visto una ulteriore, importante impennata dei costi. E la stagione termica 2024/2025 si concluderà con un bilancio molto negativo per i consumatori: secondo EnergyUp, società nata dalla collaborazione tra VeryFastPeople e Illumia, si stimano rincari del 16% per l’elettricità e del 36% per il gas rispetto all’anno precedente.​



Embargo russo e temperature più basse

Le cause principali includono un inverno più rigido del previsto, con temperature medie inferiori di 1,5 gradi, che ha aumentato la domanda di gas del 10% tra novembre e dicembre. A ciò si aggiunge l’embargo alla Russia, con l’interruzione delle forniture di gas tramite i gasdotti dal 1° gennaio 2025; l’Europa ha fatto così maggior ricorso al gas naturale liquefatto (Gnl) americano, più costoso, con conseguente aumento della competizione globale e instabilità dei prezzi.



Condomini: per il gas la spesa sale da 10.790 a 14.690 euro

Per un condominio medio, il consumo annuo di energia elettrica è aumentato del 4%, raggiungendo i 2.700 kWh, con una spesa prevista in crescita da 1.120 a 1.300 euro. Per il gas, il consumo medio è salito del 9%, arrivando a 13mila metri cubi, con una spesa che potrebbe passare da 10.790 a 14.690 euro.​

Il governo italiano ha introdotto misure di sostegno con il decreto-Legge 28 febbraio 2025, numero 19, ricorda il report, tra cui un contributo per i cittadini con Isee inferiore a 25mila euro e un fondo da 600 milioni di euro per supportare la transizione energetica nel settore industriale.​

Francesco Paini di VeryFastPeople (nata come società di servizi per i condomini) sottolinea l’importanza di “pianificare con attenzione la prossima stagione termica, aggiornando i preventivi di spesa e adottando strategie di ottimizzazione dei consumi per affrontare l’instabilità dei mercati energetici”.​



Foto: ufficio stampa VeryFastPeople