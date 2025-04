Prevista l’analisi dei consumi e della produzione di energia per individuare scenari di sviluppo coerenti con le direttive europee e nazionali. Tra le strategie di efficientamento già avviate il servizio Deciwatt e la cabina di regia per la geotermia.

La Città metropolitana di Milano ha avviato un percorso condiviso per definire le “Linee guida per la transizione energetica”, coinvolgendo comuni e stakeholder locali. L’obiettivo è coordinare le politiche di decarbonizzazione e promuovere l’efficienza energetica su scala territoriale.​ Il progetto prevede l’analisi dei consumi e della produzione di energia, escludendo il settore dei trasporti, per individuare scenari di sviluppo coerenti con le direttive europee, nazionali e regionali. Saranno integrate le politiche e le strategie di efficientamento già avviate, come il servizio Deciwatt, la cabina di regia per la geotermia e le diagnosi energetiche.​



“Un unico riferimento”

“Vogliamo creare un riferimento unico per orientare le azioni intraprese, coinvolgendo comuni, cittadini, imprese e associazioni di categoria”, ha spiegato Roberto Maviglia, consigliere delegato alle Politiche energetiche.​



142 scuole ristrutturate

Tra le iniziative già in essere, il progetto Territori Virtuosi ha promosso la riqualificazione energetica di 142 edifici scolastici, con un risparmio medio del 36% dei consumi energetici, grazie a investimenti privati in partenariato pubblico-privato. ​Inoltre, la Città metropolitana di Milano è la prima pubblica amministrazione a diventare “Opinion Leader” certificata nell’ambito dell’efficienza energetica, grazie all’accordo con l’Enea nell’ambito della campagna “Italia in classe A”.



Nell’immagine, la presentazione delle Linee guida a Milano.