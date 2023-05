Il dato è stato elaborato dalla The European House - Ambrosetti su dati della Commissione Europea

L’obsolescenza del parco immobiliare italiano è responsabile di una spesa annua per consumi termici ed elettrici che ammonta a 47 miliardi di euro. Il dato è stato elaborato dalla The European House - Ambrosetti su dati della Commissione Europea e presentato a REbuild di Riva del Garda. Inoltre il patrimonio immobiliare italiano sconta un tasso di rinnovamento molto basso, pari allo 0,85% all’anno, e con caratteristiche non in linea con gli standard in evoluzione.

I fondi del PNRR

Dalle elaborazioni The European House - Ambrosetti, emerge poi che i 13,9 miliardi di Euro previsti dal PNRR per l'efficientamento energetico degli edifici residenziali privati e pubblici possono contribuire a raggiungere un tasso di rinnovamento degli edifici del 1,2%, ma ancora lontano dall'obiettivo del 2,1% necessario per allinearsi al target europeo di zero emissioni entro il 2050. Il responsabile della Community Smart Building Lorenzo Tavazzi ha ricordato che l’Italia è lontana anche dagli obiettivi fissati per il 2030, considerando che oltre la metà degli edifici (56%) sul territorio nazionale è in classe energetica F e G, le due più inquinanti. Con il pacchetto di riforme e regolamenti economici “Fit for 55”, l’Unione europea punta alla riduzione della CO₂ del 55% entro il 2030, rispetto ai dati del 1990.