Dal primo ottobre per l’accesso al portale Enea entreranno in vigore nuove procedure, che richiederanno lo SPID

In vista delle modifiche alle procedure di accesso per le pratiche relative al Superbonus 110%, che entreranno in vigore il prossimo primo ottobre, Enea ha pubblicato un video che spiega nei dettagli come effettuare la registrazione e l’accesso al sito. Il portale, come si ricorderà, consente la trasmissione all’agenzia delle asseverazioni obbligatorie per gli interventi di efficienza energetica come previsto dal DL Rilancio.



Cosa cambierà in un video

Fino al 30 settembre sarà ancora possibile accedere al portale con le vecchie credenziali del proprio account, ma dal primo ottobre sarà necessario effettuare la registrazione al sito SuperEcobonus 110% e migrare le pratiche già caricate utilizzando lo SPID. In particolare, l’intervento video di Elena Allegrini, ricercatrice del Dipartimento Efficienza Energetica dell’ENEA, spiega come registrarsi e accedere al Portale Super Ecobonus 110%; compilare l’asseverazione; caricare gli allegati obbligatori; stampare, firmare e timbrare l’asseverazione; scansionare e ricaricare l’asseverazione firmata e timbrata; scaricare l’asseverazione protocollata; nonché l’eventuale correzione degli errori e le modifiche.