Sono intanto online i portali per l'invio delle richieste dei contributi relative al nuovo meccanismo

Terminerà il 24 aprile, alle ore 18, la possibilità di inviare sul portale del Gse le richieste di incentivazione relative al meccanismo transitorio delle Cer e dei gruppi di autoconsumatori. Mercoledì prossimo – spiega il sito del gestore - decorreranno infatti i 60 giorni dall'entrata in vigore delle regole operative e pertanto, come previsto dal decreto Cacer, cesserà di applicarsi il regime transitorio.



Nuovo meccanismo e info

Gse ricorda che dall’8 aprile sono online i portali per l'invio delle richieste dei contributi relative al nuovo meccanismo per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo previste dal decreto Cacer e dal Tiad. Sono inoltre disponibili due nuovi strumenti per favorire la diffusione delle comunità energetiche e per creare consapevolezza sui benefici sociali, ambientali e economici che derivano dall'adesione a questo nuovo modello di condivisione dell'energia. Sul sito, è disponibile una sezione dedicata più comuni per i clienti finali, consumatori di energia elettrica, affinché tutti possano diventare attori del cambiamento e fare la differenza. Partita anche la prima newsletter del Gse interamente dedicata alle Cer, per approfondire i quesiti più complessi, essere aggiornati sulle novità e sui nostri eventi formativi e informativi, sia in modalità webinar che sul territorio. Per ricevere la newsletter è necessario iscriversi compilando il form dedicato.