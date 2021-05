L’allarme è stato lanciato in audizione dal presidente di Ance, Gabriele Buia, secondo il quale i tempi per le procedure arrivano in media a 18 mesi

È troppo lungo l’iter d’accesso al superbonus 110% in caso di lavori fatti sull’edificio condominiale. L’allarme è stato lanciato da Gabriele Buia, presidente di ANCE, l’Associazione nazionale costruttori edili, nel corso di un’audizione informale dell’associazione presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera sull’applicazione del superbonus 110%.



Diciotto mesi

Il dato più preoccupante - secondo Buia - è quello del tempo medio che occorre dall’inizio delle procedure alla fine dei lavori necessari: in media è di 18 mesi. Essi prevedono 36 procedure complesse, suddivise in 8 fasi, almeno cinque assemblee prima di avviare i lavori, attese anche di 6 mesi per accedere ai documenti di alcuni Comuni per la verifica della conformità edilizia, circa 40 documenti da caricare sulle piattaforme per la cessione del credito.



Rischio blocco

Buia ha parlato anche di incidenza del fattore climatico che allunga i tempi di realizzazione e della necessità di tempi più lunghi per i progetti di demolizione e ricostruzione, connessi a tutta la fase di acquisizione del vecchio immobile, della sua demolizione, della ricostruzione e della successiva vendita, che deve comunque avvenire entro la scadenza dell’agevolazione, oggi fissata al 30 giugno 2022. Con tempi così stretti (è rimasto poco più di un anno), avverte il presidente Ance, si rischia il blocco delle operazioni.