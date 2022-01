Gran parte delle pratiche vanno alle abitazioni singole, unifamiliari o indipendenti. I condomini sono solo il 15% degli immobili coinvolti

Il Superbonus ha portato investimento per oltre 16 miliardi di euro. I dati a consuntivo del 2021 di Enea hanno evidenziato che le cosiddette asseverazioni sono state complessivamente 95.718, per complessivi 16 miliardi e 204 milioni.

Abitazioni singole

Tra questi il volume maggiore è confluito sulle abitazioni singole (edifici unifamiliari), oggetto di quasi 50mila pratiche per una spesa di oltre 5,4 miliardi e una percentuale di lavori realizzati di oltre il 74%. L’investimento medio in questo caso è di 108mila euro. Bene anche le unità funzionalmente indipendenti, che hanno riguardato 31.441 pratiche per un totale di oltre 3 miliardi e una percentuale di lavori realizzati pari al 75%, con un investimento medio di 96mila euro.

Condomini

Più lento lo sviluppo del superbonus per i condomini: le pratiche sono 14.330, il 15% del totale degli immobili, per un volume di affari di 7,758 miliardi. In questo caso, visto anche l’allungamento dei tempi di cantiere, i lavori già realizzati scendono al 63%; l’investimento medio complessivo è di 541mila euro.