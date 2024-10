La camera approva la decisione di congelare il ricorso allo strumento sul via libera alla nuova centrale. Troppo fragile il consenso nella società civile, troppo vicino il 24 novembre per informare il pubblico

Il Parlamento sloveno ha annullato il referendum consultivo sul nucleare che si sarebbe dovuto tenere tra poco meno di un mese. La storia arriva da Radio Capodistria.



La controversia

Il ricorso allo strumento referendario previsto per il 24 novembre era nato per dirimere la controversia tra maggioranza e opposizione in merito alla costruzione della nuova centrale nucleare di Krško (cosiddetto Jek 2). Ma come accade spesso nelle democrazie occidentali sempre più in crisi, quello che i politici ritenevano essere centrale nell'agenda politica autunnale, non lo era altrettanto per i cittadini, i quali, stando a numerosi sondaggi, erano pronti a disertare le urne.

La Camera ha così deciso di annullare il voto previsto con 69 voti favorevoli e uno contrario (del deputato della sinistra nonostante il suo partito fosse contrario sin dall’inizio) perché, hanno detto in Aula, “sarebbe irresponsabile nelle circostanze attuali”, con maggioranza e opposizione che si accusano a vicenda per il precipitare del clima intorno al referendum.



Le motivazioni del rinvio

La marcia indietro nella commissione competente per annullare il referendum consultivo. Venerdì scorso era in programma l'inizio formale della campagna elettorale, ma in una corsa contro il tempo i partiti politici hanno deciso di fare un'inversione a U. Troppo fragile il consenso nella società civile, troppo vicino il 24 novembre per informare il pubblico, troppo generico il quesito referendario. Il referendum è comunque solo congelato, perché il progetto rimane in cantiere, e prima dell'avvio del progetto, fra il 2027 e il 2028, l'intenzione è di convocare comunque un referendum consultivo.