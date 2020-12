Si prevede un aumento di 5,9 milioni di barili al giorno, contro i 6,25 milioni ipotizzati nel mese scorso

L'Opec ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita della domanda globale per il 2021. Secondo l’organizzazione dei Paesi principali esportatori di petrolio, il prossimo anno si registrerà un aumento di 5,9 milioni di barili al giorno - a quota 95,89 milioni - contro le previsioni di un mese fa, che stimavano un aumento di 6,25 milioni. Il taglio riflette l’incertezza sull'andamento della pandemia e sul tempo necessario per assorbire il suo impatto sull'economia.



L'incertezza riguarda in particolare la domanda di carburante per i trasporti nell'economie Ocse nella prima metà del prossimo anno. L'Opec stima che la ripresa di questo segmento di mercato sarà limitata ai livelli del 2019. Inoltre, le previsioni di un inverno mite nell'emisfero settentrionale stanno pesando sulla domanda di distillati.



Ora i Paesi Opec e i loro alleati, a partire dalla Russia, si ritroveranno il 4 gennaio per decidere come andare avanti con la riduzione dei tagli alla produzione petrolifera a febbraio. L'Opec+ (compresa la Russia) per il mese di gennaio ha già deciso di ridurre i tagli alla produzione di 500.000 barili al giorno, invece dei 2 milioni circa inizialmente previsti. In pratica, i Paesi produttori intendono normalizzare i prezzi, ma in modo molto graduale. L'intenzione nel 2021 è quella di decidere di mese in mese su come procedere al ridimensionamento dei tagli. A gennaio si dovrà quindi annunciare cosa s'intende fare per febbraio.