Fra Torino di Sangro e Casalbordino chiudono tre pozzi di metano offshore, si perfora un quarto. Scavi in corso in mare e avviso di pericolo per le imbarcazioni

Al via le trivellazioni fra Torino di Sangro e Casalbordino davanti a Chieti, in Abruzzo. Lo rende noto Energean Italy, parte del gruppo internazionale quotato a Londra. Come ha comunicato l’ufficio circondariale marittimo di Vasto, la piattaforma SSM-7 sarà “interessata da lavori di perforazione per implementare l’attuale produzione di gas a opera della società concessionaria”. Per eseguire i lavori, leggiamo su Abruzzolive la compagnia petrolifera utilizzerà sei mezzi navali "in aiuto all’unità di perforazione auto-elevante denominata Labin". Con l' "avviso di pericolosità" emesso dall’autorità marittima vengono avvertite "tutte le unità di navigazione nelle immediate vicinanze degli specchi acquei già interdetti, per un raggio di 500 metri intorno alle piattaforme, di procedere prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire ogni possibile situazione di potenziale pericolo".



Tre chiudono

Per un pozzo che si “sviluppa” tre però chiudono poiché hanno esaurito la loro attività e si trovano a circa due chilometri da costa. Energean Italy li ha in concessione davanti al tratto di litorale delle due località abruzzesi, facenti parte di un’unica concessione di coltivazione mineraria denominata B.C1.LF, per il campo di estrazione di gas denominato Santo Stefano Mare, piattaforme SSM4, SSM-8 e SSM 101.

Le attività, iniziate nei giorni, scorsi si protrarranno per circa quattro mesi e - assicura la stessa Energean - saranno “eseguite con un mezzo marino appositamente certificato e autorizzato per tale tipo di interventi, denominato Jack-up rig Labin. Inoltre tutte le attività saranno gestite, coordinate e supervisionate da personale Energean Italy altamente qualificato, come prescritto per tale tipo di interventi. Le operazioni verranno eseguite nel rispetto delle prescrizioni di legge e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente".