Il ministero dell’Ambiente accoglie il via libera della Commissione Ue del nuovo Ipcei (Important project of common european interest) sostenuto anche dal Governo dedicato alle tecnologie nucleari innovative.

La Commissione Europea ha approvato un nuovo Ipcei (Important Project of Common European Interest) dedicato alle tecnologie nucleari innovative. L’approvazione dell’Ipcei nucleare, che entrerà già oggi nella fase di design dei progetti, rappresenta un riconoscimento del valore strategico del nucleare a livello europeo. La fase di design dei progetti apre ora un percorso che richiederà un ulteriore e significativo impegno da parte dei governi in stretta sinergia con l’intero sistema industriale, accademico e della ricerca.

Il plauso del governo

Nel momento in cui il Parlamento si appresta a confrontarsi sulla legge delega in materia di energia nucleare sostenibile, questo Ipcei – rileva il ministero dell’Ambiente - rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere una filiera nazionale che opera da decenni ai più alti livelli europei e internazionali, sia nel campo della fissione nucleare che della fusione. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, e il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, hanno accolto con soddisfazione l’approvazione ricordando di aver fornito il pieno sostegno all’iniziativa, sottoscrivendo la endorsement letter sul nucleare, insieme ad altri 12 Paesi europei, a conferma della vitalità di una filiera industriale nazionale che, insieme alla ricerca e all'accademia, è rimasta attiva e competitiva negli ultimi quarant’anni, nonostante l’assenza di produzione di energia da fonte nucleare sul territorio nazionale.

Questo risultato è frutto di un intenso lavoro di collaborazione tra i ministeri, con il determinante supporto dalla piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile (Pnns), istituita presso il ministero dell’Ambiente, che ha pubblicato lo scorso 4 aprile i risultati di un anno di intenso lavoro collaborativo tra i più importanti stakeholder nazionale sul nucleare.

I due ministeri evidenziano che, per la prima volta dall’istituzione degli Ipcei, all’Italia è stato riconosciuto il ruolo di penholder (coordinatore) a livello europeo, in particolare per le tecnologie di fusione nucleare. Il nostro Paese ha però dato un contributo ugualmente determinante a livello europeo nell’ambito delle tecnologie di fissione nucleare e delle applicazioni mediche delle tecnologie nucleari.