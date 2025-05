Stavano cercando di realizzare un pozzo artesiano ed è stata perforata accidentalmente una sacca sotterranea di metano, provocando un getto ad alta pressione.

Attimi di tensione alle porte di Benevento, dove una violenta fuoriuscita di gas metano ha interrotto improvvisamente i lavori di trivellazione per la realizzazione di un pozzo artesiano in un terreno privato. I vigili del fuoco hanno messa in sicurezza l'area.



Che cos’è successo

In contrada Olivola, nel comune campano, la trivella che scavava un pozzo per l’acqua ha perforato una sacca di gas naturale nascosta decine di metri sotto la superficie del terreno. Il violento getto di gas metano misto ad acqua e detriti si è alzato per ore dal terreno e ha richiamato sul posto gli specialisti, i quali per tutta una notte e la mattinata successiva hanno tenuto sotto stretta osservazione il foro e la pressione del metano, pressione che per fortuna con il passare del tempo si è esaurita.

Per fortuna, non si sono verificate esplosioni né inneschi di scintille, ma in via precauzionale tre famiglie che vivono nelle vicinanze sono state sgomberate per alcune ore.