È quanto emerge dal Global Electricity Review del think tank energetico Ember. In testa idroelettrico e nucleare. L'energia solare è il motore della transizione energetica. Domanda in aumento grazie a intelligenza artificiale, data center e le pompe di calore. Ma l’uso di aria condizionata ha fatto aumentare anche la produzione fossile.

L'energia pulita ha superato il 40% della produzione globale di elettricità nel 2024, trainata dalla crescita record delle energie rinnovabili, in particolare del solare. Le ondate di calore hanno contribuito a un'elevata crescita della domanda di elettricità, che ha portato a un piccolo aumento della produzione di energia fossile, portando le emissioni del settore elettrico a un massimo storico. È quanto emerge dal Global Electricity Review https://ember-energy.org/latest-insi... del think tank energetico Ember.

L'energia solare pare diventata il motore della transizione energetica globale, con sia la produzione di energia solare che le installazioni di capacità che hanno stabilito nuovi record nel 2024. La produzione di energia solare ha mantenuto un elevato tasso di crescita, raddoppiando negli ultimi tre anni e aggiungendo più elettricità di qualsiasi altra fonte in quel periodo. Allo stesso tempo, la domanda di elettricità ha registrato un aumento significativo nel 2024, superando la crescita dell'elettricità pulita. Tecnologie in espansione come l'intelligenza artificiale, i data center, i veicoli elettrici e le pompe di calore stanno già contribuendo all'aumento della domanda globale. Tuttavia, il motivo principale per cui la crescita della domanda di elettricità è stata maggiore nel 2024 rispetto al 2023 è stato l'aumento dell'uso dell'aria condizionata. Ciò spiega quasi interamente il piccolo aumento della produzione di energia fossile.



Zero CO2

La produzione da tutte le fonti energetiche a basse emissioni di carbonio – rinnovabili e nucleare – ha superato il 40% dell'elettricità globale nel 2024, per la prima volta dagli anni '40. Le fonti energetiche rinnovabili hanno aggiunto un record di 858 TWh di generazione nel 2024, il 49% in più rispetto al precedente record di 577 TWh stabilito nel 2022. L'aumento record delle energie rinnovabili, unito a un piccolo aumento della produzione nucleare di 69 TWh, ha portato l'energia a basse emissioni di carbonio al 40,9% (12.609 TWh) del mix nel 2024, rispetto al 39,4% nel 2023. L'idroelettrico è rimasto la principale fonte di elettricità a basse emissioni di carbonio (14,3%), seguito dal nucleare (9,0%), con l'eolico (8,1%) e il solare (6,9%) che hanno rapidamente guadagnato terreno e insieme hanno superato l'idroelettrico nel 2024, mentre la quota del nucleare ha raggiunto il minimo da 45 anni.

Il solare raddoppia

La generazione solare è raddoppiata negli ultimi tre anni, raggiungendo oltre 2000 TWh. Il solare è stata la principale fonte di nuova generazione di energia elettrica a livello globale per il terzo anno consecutivo (+474 TWh) e la fonte di energia elettrica in più rapida crescita (+29%) per il ventesimo anno consecutivo. Oltre la metà (53%) dell'aumento della generazione solare nel 2024 si è registrato in Cina, con la crescita della generazione pulita in Cina che ha soddisfatto l'81% dell'aumento della domanda nel 2024. Il rapido ritmo della crescita solare globale è destinato a continuare, con il 2024 che ha stabilito un nuovo record per le installazioni di capacità solare in un solo anno, più del doppio della quantità installata nel 2022. La capacità globale di energia solare ha raggiunto 1 TW nel 2022 dopo decenni di crescita, ma ha raggiunto i 2 TW solo due anni dopo, nel 2024.



L’aumento fossile

I periodi di temperature più elevate intorno ai centri abitati hanno fatto aumentare la domanda di raffrescamento nel 2024 rispetto al 2023. Ciò ha aggiunto lo 0,7% (+208 TWh) alla domanda globale di elettricità, facendo sì che la domanda complessiva crescesse molto di più (+4,0%) rispetto al 2023 (+2,6%). Di conseguenza, la produzione di energia da fonti fossili è aumentata dell'1,4% e le emissioni globali del settore elettrico sono aumentate dell'1,6%, raggiungendo un nuovo massimo storico di 14,6 miliardi di tonnellate di CO2. Le temperature più elevate sono state il principale motore dell'aumento della produzione di energia da fonti fossili: senza di esse, la produzione di energia da fonti fossili sarebbe aumentata solo dello 0,2%, poiché la produzione di energia elettrica pulita ha soddisfatto il 96% della crescita della domanda non causata dalle temperature più elevate. L'aumento della produzione di energia da fonti fossili globali nel 2024 (+245 TWh) è stato praticamente identico a quello registrato nel 2023 (+246 TWh), nonostante la sostanziale differenza nei tassi di crescita della domanda.