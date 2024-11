Superato l’obiettivo giuridicamente vincolante per riempire gli impianti di stoccaggio del gas al 90% della capacità entro il 1° novembre. Snam: siamo al 98,5% a chiusura della campagna di iniezione gas. La giacenza totale del sistema energetico nazionale, comprensiva dello stoccaggio strategico, è di 18,7 miliardi di standard metri cubi

Soltanto un inverno eccezionale di freddo e gelo potrebbe toglierci tranquillità in termini di sicurezza energetica delle forniture: in Europa, e ancora di più in Italia, abbiamo disponibilità di gas a sufficienza, lo evidenziano i livelli di riempimento raggiunti dagli stoccaggi dell’Unione europea e in Italia.

La situazione in Europa

Stando agli ultimi dati pubblicati da Gas Infrastructure Europe, l'attuale livello di stoccaggio del gas dell'Ue è superiore al 95% con circa 100 miliardi di metri cubi di gas, pari a quasi un terzo del nostro consumo annuo.

Gli Stati membri dell'Ue hanno deciso di fissare un obiettivo giuridicamente vincolante per riempire gli impianti di stoccaggio del gas al 90% della capacità entro il 1° novembre di ogni anno, allo scopo di garantire una sicurezza sufficiente dell'approvvigionamento e la stabilità del mercato nei mesi invernali.

Vi sono poi obiettivi intermedi per i paesi dell'Ue per garantire un riempimento costante durante tutti i 12 mesi.

Il regolamento rientra in un'ampia gamma di misure adottate dall'Ue in seguito alla crisi energetica innescata dall'invasione russa dell'Ucraina, misure che mirano a preparare meglio il sistema energetico europeo alla stagione invernale. Negli ultimi due anni, con l'attuazione del piano REPowerEU, l'Ue si è affrancata drasticamente dai combustibili russi.



La situazione in Italia

In Italia va anche meglio: il riempimento degli stoccaggi italiani ha raggiunto una percentuale del 98,5%, per un totale di 18,7 miliardi di metri cubi, tra stoccaggio di modulazione (13,9 miliardi di metri cubi, che supera il livello record già registrato lo scorso anno pari a circa 13,6 miliardi di metri cubi) e stoccaggio strategico (4,8 miliardi di metri cubi), contro un livello di riempimento medio degli stoccaggi in Europa pari a circa il 95%. Lo ha comunicato la Snam al termine della campagna di iniezione conclusa il 31 ottobre. Questa cifra tiene conto sia degli stoccaggi di Stogit (società posseduta al 100% da Snam), i quali hanno raggiunto 17,4 miliardi di metri cubi complessivi tra stoccaggio di modulazione (12,7 miliardi di metri cubi) e stoccaggio strategico (4,7 miliardi di metri cubi), sia di quelli degli altri operatori.



Le parole di Simson e di Venier

”Quando la Russia ha invaso l'Ucraina e ha cercato di ricattare l'Europa tramite le sue forniture energetiche, siamo prontamente intervenuti per proteggerci da futuri shock di approvvigionamento - dice Kadri Simson, commissaria per l'Energia. “L’intervento sta dando i suoi frutti e questo inverno disporremo di un livello ottimale di gas in stoccaggio in tutta Europa, di forniture energetiche diversificate e di una percentuale più elevata di energie rinnovabili, rinnovando così il nostro impegno per l'efficienza energetica e il risparmio energetico. Questo ci pone in una posizione ideale per mantenere le forniture e i prezzi stabili durante l'inverno e continuare a ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili”.

"La conclusione della campagna di iniezione ci consente di guardare con fiducia alla stagione invernale, pur in uno scenario di costante volatilità e incertezza che contraddistingue i mercati globali – ha commentato l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier. “Anche quest’anno abbiamo raggiunto questo risultato grazie a un'azione di sistema che ha visto coinvolti attivamente sia le diverse componenti del Governo e di Arera, sia i principali operatori, oltre a Snam”.