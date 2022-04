Monica De Virgiliis indicata da Cdp come presidente al posto di Nicola Bedin. L’ad di Hera sarebbe stato preferito a quello di Iren

Cambio della guardia al vertice di Snam. A guidare il gestore della rete del gas sarà il tandem composto da Stefano Venier, indicato come amministratore delegato in sostituzione di Marco Alverà, e Monica De Virgiliis, indicata da Cdp come presidente al posto di Nicola Bedin. O almeno queste sono le indicazioni della lista presentata da Cassa depositi e prestiti, che attraverso Cdp Reti ha in pancia il 31,35% dell'operatore di trasporto e stoccaggio di gas. Il nome dell'ad di Hera si è fatto strada nelle ultime ore, preferito a quello di altri candidati. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile approdo in Snam di Gianni Vittorio Armani, da Iren, e ancora si era ipotizzata la soluzione interna con la promozione della Cfo, Alessandra Pasini. Completano la lista Qing Shen, in rappresentanza del colosso pubblico del Dragone State Grid of China e che siede anche nei board di Italgas e Terna, Marco Bergami, Augusta Iannini, Alessandro Tonetti e Francesca Fonzi.



A Ip arriva Chiarini

Italiana petroli ha comunicato che l’Amministratore Delegato Daniele Bandiera, dopo dieci anni, lascerà l’azienda alla naturale scadenza del suo mandato. Il Gruppo ha identificato il successore in Alberto Chiarini. L’Assemblea dei Soci e il successivo Consiglio di Amministrazione di IP, che si riuniranno il prossimo 13 aprile sotto la presidenza di Ugo Brachetti Peretti, rispettivamente lo designeranno e nomineranno come nuovo Amministratore Delegato.



Conferma per Gallo

Arriva, invece, la conferma per Paolo Gallo in Italgas assieme all'indicazione di Benedetta Navarra, come presidente. Il resto del board è composto da Maria Sferruzza, Manuela Sabbatini, Claudio De Marco, Lorenzo Parola, Antonella Guglielmetti, Maurizio Santacroce