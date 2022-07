L’azienda produce motori per barche nella sede giuliana

Il gruppo industriale finlandese Wärtsilä ha annunciato una ristrutturazione delle sue attività in Italia, che dovrebbe comportare il taglio di 450 posti di lavoro nella sede di Trieste.

"Le discussioni tra Wärtsilä, i rappresentanti dei dipendenti, le autorità e le istituzioni italiane inizieranno in conformità con la legislazione italiana", ha affermato in una nota il gruppo, specializzato in motori navali e centrali elettriche. La chiusura della produzione nella sede di Trieste, dove Wärtsilä produce motori per barche, "dovrebbe interessare circa 450 dipendenti" per tagli di posti di lavoro, aggiunge il gruppo.