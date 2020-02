Approvata la nuova lista di progetti di interesse comune, che ha confermato Tap e EastMed, ma anche l’import di shale gas da fracking proveniente dagli USA

Il gas continua a far litigare l’Europa . Con il voto di 394 a favore e 241 contrari l’aula di Strasburgo ha approvato la nuova lista dei cosiddetti “progetti di interesse comune”, progetti di interconnessione delle infrastrutture del sistema energetico dell’Europa, finanziabili dall’Ue e inseriti in un elenco che viene aggiornato ogni due anni. In questo elenco ci sono molte pipeline del gas - attualmente 32 e in diminuzione - che mal si sposano con l’annunciato Green New Deal, il piano di Ursula von der Leyen, che dovrebbe metterlo al bando insieme al carbone entro il 2050. Per quanto riguarda i progetti italiani, ci sono il Tap, gasdotto delle polemiche per il trasporto dalla regione del Mar Caspio a San Foca in Puglia; Eastmed, che porterà il gas da Cipro al Salento e il gasdotto che collegherà Malta a Gela, in Sicilia, più altre opere infrastrutturali al centro-nord.

Inoltre, tra i progetti approvati ce n’è uno che prevede l’importazione di shale gas americano in Irlanda e Croazia. Come è noto, la tecnica del fracking, cioè la tecnica di fatturazione delle rocce è ritenuta dagli ambientalisti e da altri un pericolo per l’ambiente. Quanto al voto, tra i socialisti il PD ha votato a favore, mentre Verdi e M5S si sono dichiarati contrari e hanno tentato di imporre un veto che ha raccolto l’adesione di molti altri. Alla fine, i voti a favore sono stati 394, i contrari 241 con 36 astenuti. “All’Europa non serve una lotta ipocrita contro i cambiamenti climatici: i nuovi progetti di infrastrutture per il gas, elencati nell’atto delegato della Commissione europea, vanno cancellati da questa lista - commenta l’europarlamento del M5s Ignazio Corrao - : chiediamo che i finanziamenti di progetti di infrastrutture per il gas siano dirottati per progetti legati al rinnovabile e all’elettrico che non producono emissioni di CO2. È assurdo, inoltre, che si autorizzi l’importazione dagli Stati Uniti del gas prodotto da fratturazione idraulica o fracking”.