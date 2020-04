Per molti è la prima di un'ondata di bancarotte. Una quotazione a 30 dollari al barile non funziona per queste società

Whiting Petroleum fa ricorso alla bancarotta assistita e diventa il primo produttore di petrolio shale indipendente a cadere vittima del coronavirus. Il caso di Whiting Petroleum è probabilmente il primo di un'ondata di bancarotte che - riporta il Financial Times - colpiranno il settore petrolifero e del gas americano, con i produttori alle prese con elevati costi di finanziamento e riserve a secco. "Altri seguiranno.

Un petrolio a 30 dollari al barile non funziona per queste società", afferma John Freeman, analista di Raymond James. Whiting Petroleum "è il simbolo del quadro più generale di quello che sta accadendo nel settore energetico. Mostra i danni di quello che sta succedendo", aggiunge Kevin Baer, co-fondatore di CKC Capital. L'amministratore delegato di Whitin Petroleum, Bradley Holly, spiega che la società aveva intrapreso misure per ridurre i costi e migliorare il cash flow ma il rallentamento legato al coronavirus e la guerra dei prezzi fra Arabia Saudita e Russia ha reso il Chapter 11 inevitabile.