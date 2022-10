Sconfitto il progetto spagnolo del gasdotto MidCat. La pipeline servirà per il trasporto dell'idrogeno verde, ma inizialmente sarà usata anche per il gas

Un “corridoio di energia verde” tra Barcellona e Marsiglia al posto del gasdotto MidCat. È l'accordo raggiunto tra i leader di Francia, Spagna e Portogallo dopo mesi di discussioni e trattative. L'intesa è stata annunciata dal premier spagnolo Pedro Sanchez dopo la riunione trilaterale avvenuta con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier portoghese Antonio Costa a Bruxelles, prima del Consiglio europeo.



Le diverse visioni

"È una buona notizia per i nostri tre Paesi ma anche per l'Europa", ha affermato il leader, cercando di allontanare la visione di una “resa” della Spagna. Madrid, infatti, insieme a Lisbona e con il sostegno di Berlino, ha a lungo insistito con Parigi per riprendere in mano il progetto del gasdotto MidCat che avrebbe collegato Hostalric, in Catalogna, a Barbaira, nell'Aude, attraverso i Pirenei. La volontà di Sanchez e Costa era infatti di sviluppare l'infrastruttura per rifornire di gas la Germania e l'Europa centrale, sfruttando appieno il potenziale della penisola iberica. Macron aveva invece più volte respinto il progetto, fino al giorno della trilaterale. Fonti dell'Eliseo avevano infatti comunicato prima dell'incontro che Parigi continuava a considerare il MidCat "non sostenibile né dal punto di vista economico né dal punto di vista ambientale".



Cosa è stato deciso

L'intesa che è stata raggiunta ora, in un momento critico in cui l'Europa sta cercando di rendersi completamente indipendente dalle forniture russe, ha come principale pilastro la realizzazione di un gasdotto via mare da Barcellona a Marsiglia (BarMar), che, nella dichiarazione congiunta dei tre leader, viene definita come l'opzione più diretta ed efficiente per collegare la penisola iberica all'Europa centrale. La pipeline servirà per il trasporto dell'idrogeno verde ma anche, in un primo momento, per quello del gas (come era previsto per il MidCat). È stato poi deciso di finalizzare le interconnessioni di gas tra Portogallo e Spagna, in particolare la connessione tra Celorico da Beira e Zamora (CelZa). Altro punto chiave dell'accordo è l'accelerazione degli sforzi per portare a termine il collegamento elettrico attraverso il Golfo di Biscaglia. Sanchez, Macron e Costa hanno poi concordato di individuare, valutare e realizzare nuovi progetti di interconnessione elettrica tra Francia e Spagna. I tre leader hanno concordato di incontrarsi nuovamente ad Alicante l'8 e il 9 dicembre (nell'ambito del vertice Euromed) per decidere il calendario, le fonti di finanziamento e le questioni di costo relative alla realizzazione del corridoio Barcellona-Marsiglia. I ministri dell'Energia dei tre Paesi inizieranno immediatamente i lavori preparatori a stretto contatto con la Commissione europea.