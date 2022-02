La riduzione dei flussi di gas verso l'Italia era iniziata tre settimane fa. Intanto, l’ambasciatore russo in Italia fa campagna a favore del gasdotto di Putin

Dopo uno stop di quasi due settimane, è ripresa con un anticipo di un giorno rispetto a quanto previsto inizialmente la fornitura di gas naturale all'Italia attraverso il Green Stream, il gasdotto che da Melitah collega la costa libica a quella italiana a Gela. Una riduzione significativa dei flussi di gas verso l'Italia era iniziata il 4 febbraio, con un "azzeramento" il giorno dopo a causa di una manutenzione non programmata presso il Complesso di Mellitah, aveva reso noto Eni, precisando che il flusso sarebbe ripreso "progressivamente" il 18, data poi anticipata al 17 febbraio. Il gasdotto sottomarino è lungo più di 510 km. Azionisti paritetici della GreenStream BV che lo gestisce sono il gruppo energetico italiano e la compagnia petrolifera nazionale libica Noc.



Razov, gasdotto Nord Stream è pronto

"All'interno delle sanzioni contro la Russia, si dice ‘no’ al gasdotto Nord Stream, che è pronto. In Europa potrebbero arrivare 50 miliardi di metri cubi di gas e questo avrebbe risolto tutti i problemi del gas: chi deve prendere le decisioni decida". Lo ha detto l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov a Genova al quinto seminario italo-russo. "O siete preoccupati della crisi energetica e del deficit di gas in Europa - e oggi i luoghi di stoccaggio del gas in Europa sono riempiti soltanto al 35%, molto meno rispetto al passato” ha puntualizzato Razov “o volete porre fine al Nord Stream, che avrebbe potuto dare il suo importante contributo alla soluzione del deficit di gas".