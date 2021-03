Lo stop aveva suscitato la forte opposizione dell'industria petrolifera e degli Stati che ricevono metà dei loro ricavi dalle estrazioni

Una coalizione di 14 Stati , tutti con ministri della giustizia repubblicani, ha fatto causa all'amministrazione Biden per impugnare la sua sospensione di nuove licenze per l'estrazione di gas e petrolio nelle terre e nelle acque federali. Una decisione presa con un ordine esecutivo in gennaio, in attesa di una revisione del programma.



La sospensione delle licenze era uno degli impegni elettorali di Biden, nell'ambito dell'impegno per la lotta contro il cambiamento climatico e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Lo stop aveva suscitato la forte opposizione dell'industria petrolifera e degli Stati che ricevono metà dei loro ricavi dalle estrazioni nei loro territori. Tredici Stati (Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah e West Virginia) hanno presentato insieme il loro ricorso in una corte federale in Louisiana mentre il Wyoming si è mosso autonomamente.