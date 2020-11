L’annuncio dell’amministrazione statunitense uscente, e quello del futuro presidente. Il commento del ministro dell’Ambiente Sergio Costa

L’amministrazione Usa uscente , guidata da Donald Trump, ha annunciato il ritiro dall’Accordo di Parigi sul clima raggiunto nel 2015. Quella in ingresso, guidata da Joe Biden, farà l’esatto contrario.

Ecco che cos’è accaduto.

Prima ancora che si concludessero le elezioni, il 4 novembre Trump ha reso nota l’uscita dall’intesa. Nella comunicazione ufficiale è scritto che “the U.S. has officially left the Paris Agreement, three years after Pres. Trump announced he would leave the international climate change forum”.

Il giorno dopo, con un tweet il candidato (poi diventato vincitore) Joe Biden ha risposto: “Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it”, “e in 77 giorni l’Amministrazione Biden tornerà a farne parte”.



I commenti in Italia

“Il 12 dicembre celebreremo il quinto anniversario dell'Accordo di Parigi. Dobbiamo garantire che gli sia data piena attuazione. Notiamo con rammarico che il ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi entra formalmente in vigore oggi. Mentre procediamo verso la COP26 di Glasgow, confermiamo l’impegno a lavorare con tutte le parti interessate americane, e i partner di tutto il mondo per accelerare l'azione per il clima, e di lavorare con tutti i Paesi firmatari garantire la piena attuazione dell’Accordo di Parigi”, ha scritto in una nota il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.