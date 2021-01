Tra di esse la compagnia petrolifera Cnooc, nel mirino dell’amministrazione Usa per le presunte minacce a paesi come il Vietnam durante le loro attività di esplorazione di giacimenti offshore nel Mar Cinese Meridionale

Ultimo atto per Donald Trump prima dell’insediamento di Joe Biden. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti in uscita ha aggiunto altre nove aziende cinesi alla lista delle compagnie controllate o collegate alle Forze armate cinesi. Tra queste il costruttore di smartphone Xiaomi, il costruttore di aeromobili Comac e la compagnia petrolifera Cnooc. Come per le altre aziende inserite nella lista nera del governo Usa, gli investitori statunitensi avranno tempo fino al prossimo 11 novembre per disinvestire e chiudere la loro esposizione nelle compagnie cinesi in questione.



La minaccia di CNOOC

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inserito la CNOOC (China National Offshore Oil Corporation), il più grande produttore di petrolio offshore della Cina, in un altro elenco che di fatto la taglia fuori dalle forniture e dalla tecnologia americane. In verità la compagnia era già sulla lista del Dipartimento della Difesa, e questa azione è un inasprimento delle limitazioni. “La CNOOC è utilizzata dall'Esercito popolare di liberazione per intimidire i vicini della Cina” ha detto il segretario al commercio, Wilbur Ross. Secondo gli americani, la società petrolifera avrebbe minacciato Paesi come il Vietnam nell'esplorazione di petrolio e gas offshore nel Mar Cinese Meridionale.