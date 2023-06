Gaza Marine potrebbe generare entrate significative per l’Autorità Palestinese e lo sfruttamento congiunto migliorerebbe la qualità delle relazioni

Più pace dalle trivelle nella striscia di Gaza: è la speranza del governo israeliano, e non solo, dopo l’annuncio del via libera allo sviluppo del giacimento di gas naturale Gaza Marine in coordinamento con l’Autorità Palestinese e l’Egitto. Potenzialmente lo sviluppo del giacimento potrebbe generare entrate significative per l’Autorità Palestinese e migliorare la situazione sociale di quel popolo. Essendo poi uno sfruttamento congiunto migliorerebbe la qualità delle relazioni fra palestinesi e israeliani in Medio Oriente. “Nel quadro degli sforzi esistenti tra lo Stato di Israele, l’Egitto e l’Autorità Palestinese, con enfasi sullo sviluppo economico palestinese e sul mantenimento della stabilità della sicurezza nella regione, è stato deciso di sviluppare il giacimento di gas Gaza Marine al largo della costa di Gaza“, ha dichiarato l’Ufficio del Primo Ministro israeliano in un comunicato. Si stima un potenziale sviluppo del giacimento di circa 30 miliardi di metri cubi di gas naturale .



La questione sicurezza

Lo sviluppo di Gaza Marine dipende anche “dal completamento del lavoro dello staff interministeriale guidato dal Consiglio di sicurezza nazionale, al fine di mantenere gli interessi diplomatici e di sicurezza dello Stato di Israele sulla questione“, ha osservato l’Ufficio del Primo Ministro israeliano.

Il mese scorso, i media israeliani hanno riferito che alti funzionari della sicurezza israeliani e palestinesi stavano discutendo del potenziale sviluppo del giacimento di gas al largo di Gaza. Israele e l’Autorità Palestinese hanno tenuto una serie di vertici sulla sicurezza negli ultimi mesi, ad Aqaba, in Giordania, e a Sharm El Sheikh, in Egitto. Egitto e Israele dispongono di grandi giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale, tra cui il gigantesco giacimento di Zohr al largo dell’Egitto e i giacimenti Leviathan e Tamar nelle acque israeliane.