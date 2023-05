La disponibilità della domanda di petrolio nel mercato europeo ha incoraggiato Halliburton e Honeywell ad assumersi dei rischi investendo nel settore petrolifero libico

Le compagnie statunitensi tornano a fare affari in Libia: Halliburton e Honeywell – secondo quanto riporta il Wall Street Journal - hanno concluso due accordi per lo sviluppo, rispettivamente, di un giacimento petrolifero nella Libia centrale, e la costruzione di una raffineria di petrolio nel sud-ovest, vicino alle aree dove sono schierati i mercenari russi della compagnia Wagner. La Halliburton si occuperà dello sviluppo del giacimento petrolifero di Al-Zahr nel governatorato di Sirte, per un valore di un miliardo di dollari, mentre la Honeywell costruirà una raffineria di petrolio nel sud-ovest per un valore di 400 milioni di dollari.



Obiettivo l’export verso l’Europa

Questo fatto è stato interpretato dagli esperti come un desiderio degli Stati Uniti di rafforzare la propria influenza economica nel Mediterraneo meridionale per compensare le esportazioni di petrolio russo verso l’Europa. Washington non vuole infatti lasciare il settore petrolifero nordafricano in balia di Mosca, soprattutto alla luce dello scoppio della guerra civile in Sudan, dove il gruppo Wagner e il comandante dell’Esercito Nazionale Libico Khalifa Haftar, secondo le indiscrezioni di esperti e media, sono alleati a sostegno delle Forze di Supporto Rapido del generale Mohamed Hamdan Dagalo. La disponibilità della domanda di petrolio nel mercato europeo ha incoraggiato le compagnie americane ad assumersi dei rischi investendo nel settore petrolifero libico, che sta registrando una relativa stabilità, soprattutto dopo la nomina di Farhat Bengdara a capo della Noc.



Aumenta la produzione

Intanto, la compagnia libica Zallaf Libya Oil and Gas ha annunciato che la produzione dal giacimento di Erawan, nel sud-ovest del Paese, è vicina al traguardo dei 100 mila barili al giorno. La società ha affermato in un comunicato che la produzione del giacimento petrolifero di Erawan ha superato lunedì primo maggio i 92 mila barili, elogiando gli sforzi di tutti coloro che hanno contribuito al successo del piano di sviluppo del campo lanciato cinque settimane orsono. In particolare, la compagnia ha iniziato ad aumentare il pompaggio di petrolio greggio il 29 marzo, in attuazione della politica della National Oil Corporation (Noc) per aumentare i tassi di produzione del Paese membro del cartello petrolifero Opec.