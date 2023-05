L’annuncio del Vicepresidente Maroš Šefčovič . Le imprese potranno ora negoziare le condizioni direttamente con le imprese fornitrici

L'Unione europea è riuscita ad attrarre offerte da 25 imprese fornitrici, per oltre 13,4 miliardi di metri cubi di gas, superando gli 11,6 miliardi di metri cubi di domanda congiunta che le imprese dell'UE hanno presentato attraverso il nuovo meccanismo AggregateEU. Lo ha annunciato il Vicepresidente Maroš Šefčovič che ha annunciato l'esito positivo della prima gara internazionale dell'UE per l'acquisto congiunto di gas.



Al via ora le negoziazioni

Sono già stati abbinati i fornitori internazionali ai clienti europei presenti in AggregateEU, per un volume complessivo di 10,9 miliardi di metri cubi (8,7 miliardi di metri cubi di gas via gasdotto e 2,2 miliardi di metri cubi di GNL). Le imprese dell'UE potranno ora negoziare le condizioni dei contratti di fornitura direttamente con le imprese fornitrici, senza il coinvolgimento della Commissione. L'aggregazione della domanda e l'acquisto congiunto sono un'iniziativa faro nell'ambito della piattaforma dell'UE per l'energia, nata per diversificare le forniture di gas dell'UE dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina e l'Europa ha deciso collettivamente di porre fine alla sua dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili russi.



Šefčovič : vantaggioso per tutti

“Si tratta di un notevole successo per uno strumento che cinque mesi fa non esisteva" ha detto il Vicepresidente Maroš Šefčovič. "La Commissione ha svolto il ruolo di aggregatore e mediatore, e ora spetta alle parti concludere gli accordi. È vantaggioso per tutti”. Questa iniziativa sosterrà gli sforzi degli Stati membri dell'UE volti a rispettare gli obblighi di stoccaggio del gas per il prossimo inverno, e nel contempo rafforzerà la sicurezza energetica collettiva a prezzi competitivi. Seguiranno altre gare ogni due mesi fino alla fine dell'anno. La prossima gara d'appalto dovrebbe essere indetta nella seconda metà di giugno.