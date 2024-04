La maggior parte dei principali paesi produttori prevede di aumentare la propria produzione entro la fine del decennio. L’aggiornamento del Global Oil and Gas Extraction Tracker 2024

Nonostante il 2023 sia stato l'anno più caldo mai registrato, l'industria del petrolio e del gas continua ad autorizzare numerosi nuovi progetti facendo allontanare sempre di più l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C sopra le temperature preindustriali. Lo evidenziano i dati del "Drilling Deeper", un aggiornamento dell’annuale Global Oil and Gas Extraction Tracker 2024 che mostrano come almeno 20 giacimenti siano stati oggetto di investimenti nel 2023, prevedendo l’estrazione di otto miliardi di barili di petrolio equivalente (boe). Dal report si appende che, entro la fine del decennio, le aziende puntano ad ottenere quasi quattro volte tale volume: 31,2 miliardi di boe in 64 campi aggiuntivi.



Oltre 20 miliardi di barili

Da quando l'IEA ha avvertito (nel 2021) che non erano necessari nuovi giacimenti di petrolio e gas per rimanere entro uno scenario di 1,5°C, i produttori di petrolio e gas hanno autorizzato un totale di almeno 16,5 miliardi di boe attraverso 48 progetti e scoperto almeno 20,3 miliardi di boe in 50 progetti. Ci sono state 19 nuove importanti scoperte di petrolio e gas nel 2023, per circa 7,7 miliardi di boe. Guyana, Iran e Namibia hanno rappresentato le scoperte più significative nel 2023. A livello globale, lo scorso anno, i produttori di petrolio e gas hanno autorizzato e scoperto l'equivalente di tutte le riserve petrolifere europee. Le Americhe hanno rappresentato quasi il 40% di tutti i progetti petroliferi e di gas autorizzati nel 2022 e nel 2023.



Le zone più in crescita

Il Sud America e l’Africa sono punti caldi a livello globale per nuovi progetti di petrolio e gas, mentre quattro paesi che in precedenza avevano una produzione scarsa o nulla – Cipro, Guyana, Namibia e Zimbabwe – rappresentano oltre un terzo dei volumi che i produttori sperano di sfruttare.

Per Scott Zimmerman, Project Manager per il Global Oil and Gas Extraction Tracker: “I produttori di petrolio e gas hanno fornito tutti i tipi di ragioni per continuare a scoprire e sviluppare nuovi giacimenti, ma nessuno di questi regge. La scienza è chiara: nessun nuovo giacimento di petrolio e gas, altrimenti il ​​pianeta verrà spinto oltre ciò che può gestire”.

Il Global Oil and Gas Extraction Tracker (GOGET) è una fonte informativa sui progetti di estrazione del gasolio. Global Energy Monitor (GEM) sviluppa e condivide informazioni a sostegno del movimento mondiale per l'energia pulita.