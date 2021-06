Analisi dell’Oil Market Report: la produzione crescerà di oltre 5 milioni. Anche la produzione non-Opec+ è destinata a salire

La produzione mondiale di petrolio tornerà ai livelli pre-Covid entro la fine del 2022, crescendo di 5,4 milioni di barili al giorno nel 2021 e di ulteriori 3,1 milioni di barili al giorno il prossimo anno, e arrivando così a superare nuovamente, nella seconda metà del prossimo anno, i 100 milioni di barili al giorno. La previsione arriva dall’Oil Market report dell'Autorità internazionale dell'Energia.



Una ripresa non omogenea

Per l'Aie l'Opec+ deve aprire i rubinetti per mantenere il mercati del petrolio adeguatamente riforniti e soddisfare una domanda che entro la fine del 2022 "dovrebbe superare i livelli pre-covid". "Anche la produzione non-Opec+ è destinata a salire, ma in nessun Paese gli aumenti sono vicini ai livelli necessari a prevenire ulteriori diminuzioni delle scorte". Sull'aumento della produzione da parte dell'Opec+ inciderà - oltre che il contenimento della pandemia e la crescita della domanda - anche la tempistica di un ritorno del greggio iraniano sul mercato. La ripresa non sarà comunque omogenea in tutti i Paesi e per tutti i prodotti. "Mentre la fine della pandemia è in vista nelle economie sviluppate, la lenta distribuzione del vaccino può mettere a rischio la ripresa nei Paesi non-Ocse".



Aviazione, il settore più lento

Sarà quello dell’aviazione il settore più lento a riprendersi, in quanto è probabile che alcune restrizioni di viaggio verranno mantenute fino a quando la pandemia non sarà fermamente sotto controllo. Anche la domanda di benzina resterà sotto i livelli pre-Covid, a causa del prolungato ricorso al telelavoro e a una quota crescente di veicoli elettrici e più efficienti.