Grazie al programma “Resto al Sud”, chi decide di aprire un’attività nelle isole e nel Sud Italia può beneficiare degli incentivi a fondo perduto. Dal 15 febbraio, un corso gratuito per aspiranti operatori del turismo in bicicletta

Turismo diffuso e destagionalizzato , riscoperta dei territori di prossimità, mobilità attiva e distanziamento fisico, benessere e proposte di viaggi per tutta la famiglia: il cicloturismo nel 2020 si è rivelato essere, ancora una volta, una risposta utile alla crisi di un settore fortemente colpito dall’emergenza sanitaria e un’opportunità economica per nuove imprenditorialità.

È in questo contesto che BikeSquare, startup Innovativa a vocazione sociale che si occupa di promuovere il cicloturismo e la mobilità ciclistica, lancia un appello per la ricerca di nuovi imprenditori e imprenditrici che vogliano investire nel cicloturismo in Italia e aprire un punto di noleggio di e-bike, seguendo il modello di successo della prima piattaforma italiana per il noleggio di bici elettriche tramite un’App e la proposta di tour in rete con le realtà del territorio.



“Vogliamo allargare la rete dei punti in cui poter noleggiare e-bike e organizzare tour alla scoperta dei territori coinvolgendo nuovi imprenditori e partner su tutto il territorio nazionale e in particolare nel Sud Italia e lungo la Ciclovia Tirrenica, 400 km di percorsi ciclabili da Ventimiglia a Roma, dove stiamo già lavorando - spiega Massimo Infunti, CEO di BikeSquare - . Metteremo a disposizione di chi vuole avviare un’impresa supporto tecnico e know how, condividendo la nostra filosofia di promozione del cicloturismo e della mobilità attiva. Inoltre, per chi vive nel Centro e Sud Italia e sulle Isole gli incentivi a fondo perduto del programma “Resto al Sud” rendono l’opportunità imprenditoriale con BikeSquare ancora più attraente”.

BikeSquare accompagnerà chi vuole avviare un'impresa prima con un corso di formazione gratuito e aperto a tutti coloro che potrebbero essere interessati alla proposta, poi mettendo a disposizione la piattaforma e l’App per gestire le prenotazioni delle e-bike, il supporto tecnico e di marketing.



Come avviare un'impresa cicloturistica con BikeSquare

Il costo per aprire un punto di noleggio BikeSquare va indicativamente dai 20.000€ ai 45.000€. Il costo dipende dal numero e dalla tipologia di e-bike che si vogliono acquistare e dalla posizione del negozio. Nel caso di apertura del punto di noleggio nelle regioni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria), il costo può essere interamente finanziabile da “Resto al Sud” https://www.restoalsud.eu/, l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali, per persone tra i 18 e i 55 anni. Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.



Il corso di formazione

BikeSquare organizza il primo corso di formazione per chi vuole gestire con efficacia e successo un punto di noleggio e-bike seguendo il modello di BikeSquare.

Il corso è pensato per chi vuole aprire un nuovo punto di noleggio e-bike con BikeSquare o chi vuole lavorare per gestire o aiutare a gestire un punto di noleggio e-bike BikeSquare esistente. Il corso BikeSquare inizia il 15 febbraio 2021 ed è strutturato in 4 incontri on line e 1 incontro dal vivo.



La startup

BikeSquare è la piattaforma europea per il cicloturismo in bicicletta elettrica. L’App permette anche ai meno esperti di visitare 29 destinazioni in Italia, Spagna e Slovenia. Per ogni zona ci sono percorsi consigliati, alla portata di tutti, da pedalare in autonomia oppure con una guida. Lungo i percorsi ci sono agriturismi, cantine, ristoranti, alberghi e tutto quello che può servire al turista ciclista.