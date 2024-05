La manifestazione promossa da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta si svolge ogni anno nel mese di maggio, e in particolare nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12

Una giornata di festa per promuovere la mobilità attiva tra i più giovani e diffondere l’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani in città, a partire dal tragitto casa-scuola-casa. È questo l’obiettivo di Bimbimbici, la manifestazione promossa da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che vede ogni anno nel mese di maggio - e in particolare nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 - l’organizzazione di allegre pedalate in famiglia tra le vie di oltre 200 città in tutta Italia. L’edizione dello scorso hanno ha fatto registrare oltre 43.000 partecipanti in 220 eventi in 18 regioni. Tutti possono partecipare: il calendario delle BIMBIMBICI in programma è disponibile sul sito andiamoinbici.it, con data, percorso e dettagli delle iniziative nelle diverse città. Per la prima volta BIMBIMBICI ha ricevuto il patrocinio anche di UNICEF Italia, con cui FIAB ha siglato un accordo di collaborazione sei mesi fa per promuovere, insieme, i diritti dell’infanzia legati al tema della salute e della sostenibilità ambientale e, tra questi, anche il diritto alla mobilità attiva. In collaborazione con le scuole e i gruppi di genitori, le associazioni FIAB presenti sul territorio nazionale organizzano e promuovono servizi quotidiani di Pedibus e Bicibus, ovvero attività collettive di accompagnamento per andare a scuola a piedi o in bicicletta insieme, lungo un percorso prestabilito, a cui tutti possono aggregarsi.



Il manuale

Per diffondere queste iniziative FIAB ha da poco pubblicato l’edizione aggiornata del Manuale «Pedibus e Bicibus: come e perché», scaricabile gratuitamente dal sito FIAB. Curato dal Gruppo Scuola, sempre con il patrocinio di UNICEF Italia, il manuale rappresenta uno strumento strategico, ricco di informazioni e consigli pratici, a disposizione di genitori, scuole, associazioni e comuni desiderosi di attivare percorsi Pedibus e Bicibus. BIMBIMBICI vuole anche portare un messaggio alla collettività e alle amministrazioni locali perché accresca la vivibilità e la sicurezza nelle nostre città, incentivando la mobilità sostenibile, creando strade scolastiche e promuovendo stili di vita più sani. “Invito le amministrazioni comunali ad ascoltare la voce delle decine di migliaia di cittadini e cittadine piccoli e grandi che sfilano pedalando in questi allegri cortei, per liberare le strade da un traffico di auto nocivo e restituirle ai legittimi proprietari, ricordando che la strada è un bene comune” dice Mavi Zonfrillo responsabile Gruppo Scuola di FIAB.



