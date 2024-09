Da giovedì 26 a domenica 29 settembre, il capoluogo lombardo punta tutto sull’ecologia. Debutta il Nuovo Vicolo Cuccagna. Il programma

Anche la Cascina Cuccagna partecipa alla Milano Green Week 2024, da giovedì 26 a domenica 29 settembre, con un palinsesto di eventi gratuiti per adulti e bambini dedicati alla sostenibilità, all’ambiente e alla comunità. Dai laboratori ai convegni, dalle presentazioni di libri alle proiezioni cinematografiche, la Green Week alla Cascina Cuccagna offre l’opportunità di approfondire temi di valore per il futuro sostenibile delle città e della comunità, e di scoprire il Nuovo Vicolo Cuccagna, uno spazio rinnovato grazie a “Radici di Comunità”, il progetto di inclusione sociale e lavorativa attraverso la cura del verde urbano, avviato la scorsa primavera.



Il Cinegreen

In particolare, il Nuovo Vicolo Cuccagna si trasforma in un suggestivo cinema all’aperto, il Cinegreen, che propone una selezione di film e documentari che trattano tematiche ambientali, in collaborazione con “Il Cinemino” e con il contributo del Municipio 4. Tre serate a ingresso libero sono dedicate alla proiezione di tre film che affrontano con profondità le questioni ambientali, offrendo intrattenimento e spunti di riflessione: i documentari “La quercia e i suoi abitanti”, di Laurent Charbonnier e Michel Seydoux (2024), e “La canzone della Terra”, di Margreth Olin (2023), oltre al film “A passo d’uomo” di Denis Imbert (2023), ispirato all’omonimo libro di Sylvain Tesson, che racconta la storia di un uomo che, dopo un incidente, decide di attraversare a piedi la Francia lungo sentieri dimenticati.



Tutto quel che c’è in città

Il tema dell’edizione 2024 della Milano Green Week è la transizione ecologica e ambientale della città, “un obiettivo ambizioso che parte dal territorio ma guarda all’intero Pianeta, e che può essere raggiunto solo grazie all’impegno di tutti e alla sinergia tra istituzioni e cittadinanza”, si legge sul sito dedicato.

Tra le iniziative più significative ci sono le piazze aperte e pedonalizzate. In due settimane verranno limitate ai pedoni sette piazze davanti alle scuole di Milano per un totale di circa settemila metri quadrati.



Leggi qui per il programma completo della Milano Green Week! https://milanogreenweek.eu