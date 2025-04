Secondo uno studio di “Nature Cities”, il 97,5% dei milanesi vive in quartieri dove i servizi essenziali sono raggiungibili a piedi in meno di 15 minuti. Promosse anche Torino e Genova. Male le metropoli americane.

Milano si posiziona al vertice della classifica globale delle città più “camminabili”, secondo uno studio di Nature Cities e ripreso dall’Economist. Il 97,5% dei milanesi vive in quartieri dove i servizi essenziali - scuole, ospedali, negozi, ristoranti - sono raggiungibili a piedi in meno di 15 minuti, con un tempo medio di percorrenza di soli 6,4 minuti. ​ L’analisi, condotta dai ricercatori dei Sony computer science laboratories di Roma, ha valutato la percorribilità pedonale di oltre 10mila città in tutto il mondo. Le città europee dominano la classifica: oltre a Milano, spiccano Torino (terza) e Genova (nona), mentre capitali come Copenaghen, Dublino e Parigi confermano l’eccellenza del modello urbano europeo. ​



Il modello 15 minuti

Il concetto di “città dei 15 minuti”, promosso dall’urbanista Carlos Moreno, mira a ridurre drasticamente l’uso dell’auto privata (anche per uscire dalla città: per questo è contestato laddove il trasporto pubblico extra urbano non è all’altezza, come spesso capita nel nostro Paese). Tra i vantaggi ci sono il miglioramento della qualità dell’aria e il rafforzamento del tessuto sociale, con la garanzia che ogni cittadino possa accedere ai servizi quotidiani entro un quarto d’ora a piedi o in bicicletta. ​

Lo studio ha inoltre sviluppato un algoritmo per ottimizzare la distribuzione dei servizi urbani. Ad esempio, a Parigi, ricollocando solo il 5% delle attività, si potrebbe ridurre di due minuti il tempo medio di percorrenza a piedi, portando al 97% la quota di residenti in quartieri da 15 minuti. ​

Al contrario, molte città nordamericane, come Atlanta e San Antonio, mostrano una forte dipendenza dall’automobile e una scarsa accessibilità pedonale, con meno del 5% dei residenti in grado di raggiungere i servizi essenziali a piedi in 15 minuti.

Secondo Nature Cities, infine, una maggiore pedonalizzazione porterebbe anche benefici all’economia (ai negozi di quartiere in primis).