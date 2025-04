Eco-magliette per i calciatori, sensibilizzazione ambientale per i più piccoli e niente plastica in tutto lo stadio durante la partita.

Sport e sostenibilità ambientale s’incontrano sul campo di calcio. Giovedì 17 aprile, allo stadio Gran Sasso d’Italia de L’Aquila, si è disputato non solo un derby sentito e combattuto tra L’Aquila 1927 e Chieti F.C. 1922, ma anche il primo Eco-event plastic free della stagione del girone F della Serie D: una iniziativa simbolica e concreta, sostenuta dalla onlus Plastic Free, l’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

La partita è stata preceduta dalla consegna della maglia “special edition” firmata da tutta la squadra dell’Aquila, messa all’asta per sostenere le attività di Plastic Free. Il vincitore ha poi deciso di donarla al Club per l’Unesco dell’Aquila per rafforzare il messaggio di sensibilizzazione ambientale e radicare l’iniziativa nel territorio.

All’ingresso in campo dei calciatori (nell’immagine), i piccoli dell’Aquila Academy hanno accompagnato le squadre indossando le magliette Plastic Free, offerte dalla società. Inoltre, nel corso dell’evento, sono state adottate misure plastic free in tutte le aree dello stadio, comprese le aree ristoro, nel rispetto delle linee guida del progetto nazionale dell’associazione che prevede l’eliminazione della plastica monouso e l’adozione di pratiche sostenibili.