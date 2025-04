L’agricoltura biologica rigenerativa torna protagonista con il nuovo bando per contadini under 35. Diecimila euro a disposizione per ogni progetto vincente. Il link per candidarsi.

Torna il premio “The Good farmer award”. Promossa dal gruppo Davines in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, l’iniziativa – giunta alla seconda edizione – è la prima in Italia che premia gli agricoltori che abbiano avviato progetti ispirati all’agricoltura biologica rigenerativa e all’agroecologia.

Come funziona? Il premio è aperto agli agricoltori di età inferiore ai 35 anni che potranno presentare la propria candidatura alla giuria entro il 16 giugno prossimo. Saranno premiati due progetti di agricoltura biologica rigenerativa, tra i più innovativi e avanzati: i due “Good Farmer” riceveranno 10mila euro ciascuno per l’acquisto di materiali e per interventi finalizzati al miglioramento e allo sviluppo delle pratiche agroecologiche.

Quest’anno il premio coinvolge anche le aziende agricole-zootecniche che, grazie all’integrazione dell’allevamento estensivo con la produzione agricola bio e rigenerativa, riescono a migliorare gli agroecosistemi e il benessere animale



Il debutto negli States

Non solo. Il premio festeggia anche la sua prima edizione americana: la filiale del gruppo Davines in Nord America, insieme al Rodale Institute, ha da poco chiuso le candidature per gli agricoltori e gli allevatori che abbiano avviato un’attività negli Stati Uniti da meno di dieci anni e che utilizzano pratiche di agricoltura biologica rigenerativa. Il 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, verrà nominato il vincitore del “The Good farmer award” Usa che riceverà un premio di 10mila dollari.



Lo studio sui vantaggi del bio rigenerativo

Lo studio quarantennale del Rodale Institute Farming systems trial (Fst) è un’autorevole ricerca sull’agricoltura biologica. Dalla comparazione tra un sistema convenzionale basato su input chimici e sistemi biologici, la ricerca ha evidenziato alcuni dati chiave. In primis, un aumento del 100% della sostanza organica nei suoli rigenerativi biologici che hanno ricevuto fertilizzanti organici come il letame animale. L’accumulo di sostanza organica nei suoli li rende più resistenti ai cambiamenti climatici, fatto fondamentale per il riciclo dei nutrienti e la ritenzione dell’acqua. Inoltre, i ricercatori rivelano un aumento del 30% della produttività dei sistemi rigenerativi organici rispetto a quella di coltivazioni in sistemi convenzionali negli anni caratterizzati da scarse precipitazioni. A ciò si affianca un aumento della capacità del suolo rigenerativo di filtrare acqua piovana.

Infine, dall’analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei rischi associati a una gestione dell’azienda agricola in modo biologico rigenerativo e in un sistema convenzionale emerge che il primo approccio - che include l’utilizzo di letame organico - è il più redditizio per gli agricoltori.



Chi sono i promotori del premio

Davines, con sede a Parma, nasce come laboratorio di ricerca specializzato nella creazione di prodotti per la cura dei capelli e della pelle e oggi è tra i maggiori gruppi nel settore della cosmetica professionale.

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile, da quindici anni, è un punto di riferimento tra i centri studi sulla green economy.



Candidati subito al “The Good farmer award”! https://davinesgroup.com/il-nostro-i...