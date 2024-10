Ma attenzione alla qualità, avvertono gli esperti: le importazioni di “bio” extra Ue aumentano. I dati della Coldiretti alla recente Giornata europea del biologico

L’Italia conquista la leadership europea nel biologico grazie alle 84mila aziende agricole attive sul territorio nazionale, più del doppio della Germania e un terzo in più della Francia. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Sinab, diffusa durante l’Expo agricoltura di Ortigia (Siracusa) in occasione della Giornata europea del biologico che si è celebrata lo scorso 23 settembre.

L’agricoltura bio è arrivata a coprire 2,5 milioni di ettari (+4,5% nel 2023 rispetto all’anno precedente), rappresentando un ettaro su cinque di superficie agricola nazionale, ormai vicinissima al target del 25% da raggiungere entro il 2030, fissato dalla Ue nell’ambito della strategia Farm to fork. A minacciare i record del bio italiano c’è però l’aumento delle importazioni di prodotti biologici dall’estero, cresciute del 40% nel 2023, in controtendenza rispetto al dato dell’Unione. Prodotti che non assicurano la stessa qualità e sicurezza di quelli nazionali, avverte la Coldiretti, ma che finiscono spesso per essere venduti come tricolori grazie alla mancanza di un’etichettatura d’origine riconoscibile. In particolare, gli arrivi di cibo biologico extra Ue in Italia sono passati dai 177 milioni di chili del 2022 ai 248 milioni del 2023, secondo l’ultimo rapporto della Commissione Ue. Il settore dove è più evidente l’aumento degli arrivi è quello dei cereali, magari usati per fare pasta, pane e altri prodotti con il logo del biologico. Aumenti record anche per gli ortaggi bio e l’olio d’oliva.



Il decalogo anti frodi

Proprio per salvaguardare i consumi, che nel 2023 hanno raggiunto il valore di 3,8 miliardi di euro nei supermercati, Coldiretti Bio ha elaborato un decalogo con i consigli per scegliere la qualità e difendersi dal rischio frodi. Eccolo.



1) Verifica sempre la presenza dell’eurofoglia nell’etichetta del prodotto biologico.

2) Leggi le indicazioni obbligatorie per il prodotto venduto sfuso e verifica la certificazione per il biologico del venditore.

3) Verifica l’origine “Italia” del prodotto biologico, che nell’etichetta deve essere sempre presente sotto l’eurofoglia.

4) Acquista direttamente dalle aziende agricole biologiche nei punti vendita o nei mercati di Campagna Amica.

5) Preferisci prodotti biologici locali, coltivati vicini al luogo di consumo.

6) Preferisci prodotti biologici freschi di stagione.

7) Scegli prodotti biologici che recuperano varietà tradizionali e razze di animali autoctone.

8) Punta su prodotti biologici che hanno subito trasformazioni minime, evitando il bio ultra processato.

9) Meglio prodotti biologici con packaging essenziale ed ecosostenibile.

10) Adotta un’alimentazione differenziata a base di tutti i prodotti biologici della dieta mediterranea: verdura, pasta, olio extra vergine di oliva, carne e pesce e così via.