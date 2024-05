Il soggetto dell’opera dello street artist catanese Emanuele Poki è ispirato a un lavoro degli studenti dell’istituto

È stato inaugurato un murale sulla facciata dell’Istituto Rita Atria di Catania, un’iniziativa che mira a diffondere tra studenti, famiglie e abitanti del quartiere un forte messaggio di sensibilizzazione sull’importanza della qualità dell’aria. Il murale al contempo contribuisce attivamente alla riduzione dell’inquinamento grazie all’uso di una pittura fotocatalitica, in grado di trasformare fino al 65% dei gas nocivi presenti nell’aria circostante in sostanze a basso o nullo impatto ambientale.



L’opera

Il murale è stato creato dallo street artist catanese Emanuele Poki. L'opera si ispira all'elaborato delle classi 2A e 3B dal titolo "La persistenza della disintegrazione del mondo: ridiamogli vita", vincitore del riconoscimento speciale nell'edizione 2022-2023 del progetto didattico. L’opera, che si trova sulla facciata laterale della scuola, è caratterizzata da colori accesi, dando così un notevole tocco di luce all’ambiente circostante. Il disegno raffigura una balena circondata in superficie da un piacevole paesaggio fiorito e pieno di luce, ma che sotto al livello del mare è attorniata da rifiuti che, a causa delle scelte poco responsabili dell’uomo, riempiono gli ecosistemi marini.



Il progetto

Il progetto artistico, di alto valore per la comunità locale, per il contributo sia in termini di riqualificazione urbanistica che di miglioramento della qualità dell’aria, è stato realizzato nell’ambito del contest creativo del progetto educational “1, 2, 3…Respira!”, lanciato 6 anni fa da Liquigas per favorire una maggiore conoscenza tra gli studenti delle scuole medie di tutto il territorio italiano sui temi dell’inquinamento atmosferico e delle fonti energetiche rinnovabili, coinvolgendo sino ad oggi 300.000 ragazzi e 4.000 istituti in tutta Italia. Sono 62 le scuole di Catania, per un totale di oltre 5.000 studenti, che hanno partecipato dal 2019 ad oggi al progetto didattico “1,2,3…Respira”. Le vernici utilizzate fanno parte dell’innovativo rivestimento silossanico per esterni autopulente e antinquinamento della linea Painting Natural di Boero a base di nanotitano fotocatalitico antismog rigenerante e autopulente che riduce l’inquinamento outdoor e conserva le cromie nella loro vividezza originale.