Tra la seconda metà di maggio e la prima di giugno si organizzano numerose attività outdoor come escursioni guidate, immersioni in natura, workshop di acquerello, tour in e-bike e molto altro ancora

L’Oasi Zegna in questo periodo si veste di molteplici volti, uno più suggestivo dell’altro: la parte bassa (che parte da Trivero Valdilana (a circa 800 mt. e comprende la Conca dei Rododendri nel biellese) accoglie le fioriture primaverili, mentre la parte alta (attorno ai 1400 mt.) si risveglia definitivamente dall’inverno con bucaneve e narcisi. Una stagione emozionante con tante esperienze da vivere sul territorio.



La conca dei rododendri

Un’incantevole valletta facilmente raggiungibile in auto percorsa dal sentiero n. 1 dell’Oasi Zegna, in cui sono state messe a dimora nella prima metà del secolo scorso centinaia e centinaia di Rhododendron secondo un progetto più ampio di valorizzazione del territorio voluto da Ermenegildo Zegna e, successivamente, seguita, sistemata e perfezionata da celebri architetti paesaggisti come Pietro Porcinai, che collaborò con Zegna per circa vent’anni, e più di recente Paolo Pejrone. Oggi la Conca dell’Oasi Zegna è considerata la più bella fioritura italiana di Rododendri e non bisogna perdere il momento magico. In maggio e giugno la valletta, appena sopra Trivero Valdilana, a 800 mt. di quota si raggiunge a piedi dal Centro Zegna, in auto o bici attraverso la Panoramica Zegna. La Conca può essere percorsa a piedi con una breve passeggiata su un sentiero incantevole e ben tracciato, adatto a tutti, che si immerge nelle macchie fiorite dai colori favolosi: il rosa soprattutto, in tutte le sue sfumature e screziature, ma anche il bianco, il viola, il fucsia.



Le passeggiate guidate

Otto appuntamenti, a partire dal 18 maggio e fino al 2 giugno, duranti i quali le guide naturalistiche illustreranno il fenomeno della fioritura accompagnando i visitatori tra meravigliosi esemplari floreali e opere d’arte open air come “Two Way Mirror/Hedge Arabesque” di Dan Graham realizzata per il progetto “All’Aperto” promosso da Fondazione Zegna: un'installazione che attraverso la rifrazione differenziata avvolge i visitatori in un gioco di riflessi, moltiplicandone gli sguardi sul paesaggio circostante e sui colori assicurati dalle fioriture. Non solo weekend ma anche uscite infrasettimanali. OverAlp propone anche Giovedì dell'Oasi che abbinano alla scoperta della Conca dei Rododendri escursioni più lunghe, della durata circa di 3 ore, con partenza dall'agriturismo Cascina Il Faggio, a pochi passi dai boschi della Brughiera.