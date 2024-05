Le colonnine si trovano a Grazie, Montanara, Buscoldo, San Silvestro e Levata. I punti di ricarica sono dotati della migliore tecnologia e Edison Next si occuperà della loro gestione e manutenzione per otto anni

La città di Curtatone (Mantova) e Edison Next, società del gruppo Edison che accompagna imprese e comuni in percorsi di decarbonizzazione, hanno inaugurato 16 punti di ricarica per veicoli elettrici situati a Grazie, Montanara, Buscoldo, San Silvestro e Levata con una cerimonia che si è svolta nel Municipio di Montanara alla presenza del sindaco di Curtatone Carlo Bottani e di Giovanni Tagliabue, direttore product development & innovation di Edison Next. È un percorso verso la sostenibilità che il Comune ha intrapreso con l’obiettivo di promuovere la diffusione della mobilità elettrica, sensibilizzando la comunità sui temi del trasporto sostenibile.



Le otto colonnine

La città di Curtatone, grazie ai fondi regionali, ha installato otto colonnine, ciascuna dotata di due punti di ricarica di tipo Quick AC, adatte alla sosta di media durata per auto elettriche e ibride plug-in.

Edison Next si occuperà della gestione e manutenzione delle colonnine di ricarica, dotate della migliore tecnologia, per la durata prevista dal contratto di otto anni. Inoltre Edison Next, tramite la sua piattaforma di gestione e monitoraggio da remoto dell’infrastruttura, controllerà in tempo reale la disponibilità delle stazioni di ricarica, avvisando l’amministrazione sulla presenza di eventuali anomalie e malfunzionamenti e, quando possibile, abilitando la risoluzione da remoto. La piattaforma consente anche di monitorate le ricariche effettuate, restituendo al Comune informazioni utili sulle abitudini di ricarica della comunità locale. Le colonnine sono posizionate in frazioni strategiche limitrofe alla città di Curtatone e facilmente accessibili per agevolare il rifornimento di chi possiede veicoli elettrici. Nel dettaglio, le colonnine si trovano nei parcheggi di Martiri dell’Aldriga di Grazie, della stazione ferroviaria di Levata, del Municipio di Montanara, del polo scolastico di Buscoldo, in piazza Kennedy a San Silvestro, in via Caduti del Lavoro e in via Fetti a Levata. Le infrastrutture sono accessibili tramite i principali mobility service provider, via app o con tessera rfid per verificare la disponibilità dell’infrastruttura e abilitare la ricarica.

Per Edison Next lo sviluppo della mobilità sostenibile è uno degli elementi fondamentali in aiuto della transizione energetica dei territori e passa per soluzioni più mature, come l’elettrico, ad altre più prospettiche come l’idrogeno verde.



I commenti

“Essere al fianco della città di Curtatone per abilitare e favorire la mobilità elettrica si inserisce nel nostro più ampio impegno verso lo sviluppo di soluzioni di trasporto sostenibile – dichiara Giovanni Tagliabue, direttore product development & innovation di Edison Next. - È importante che la cultura della mobilità green si diffonda in modo capillare, coinvolgendo, oltre ai grandi centri urbani, anche le realtà più piccole, che dimostrano slancio verso il progresso sociale, la tutela ambientale e il risparmio energetico”.

“Un intervento importante per l'amministrazione comunale che ha coinvolto tutte le frazioni del territorio di Curtatone, Comune che vuole essere promotore della mobilità green e che presta particolare attenzione all'ambiente. Ringrazio per la collaborazione Edison Next che si è aggiudicata la gestione e Regione Lombardia”, ha commentato il sindaco di Curtatone Carlo Bottani.