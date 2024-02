Simbolo di un legame da coltivare con cura e nel tempo, un albero è un regalo che fa bene al mondo e contribuisce a migliorare l’ambiente e le persone

Treedom, che tramite la piantumazione di alberi nel mondo ha fatto del miglioramento ambientale e sociale la missione, a San Valentino invita a dimostrare l’amore regalando un albero, che, come gli affetti più grandi, richiede per crescere cura, pazienza e attenzione costanti.

Oltre a sorprendere in modo originale le persone amate, gli alberi di Treedom fanno bene al mondo: piantati e curati direttamente dalle comunità di contadini in 18 paesi tra Africa, America Latina, Asia, Europa, rappresentano tasselli fondamentali di progetti agroforestali orientati, da un lato, alla salvaguardia del pianeta – biodiversità e resilienza ambientale – dall’altro al benessere delle persone, attraverso un impegno per la sicurezza alimentare, la crescita economica, l’inclusione sociale. Evocando i tipici ciondoli da spezzare tra innamorati – in cui ciascuno, in nome di quel legame che li unisce, conserva una metà – per San Valentino Treedom ha pensato a coppie di alberi (uno per scaldare il cuore di chi si ama, l’altro per chi dona), riproponendo così una versione sostenibile e originale di questo iconico gesto d’amore



Gli alberi da scegliere

Mangrovia e Mangrovia, Banano e Caffè, Arancio e Leucena sono le tre coppie di alberi che si potranno scegliere a partire dal 7 febbraio tramite la piattaforma treedom.net: sarà così possibile rendere omaggio all’amore in ogni sua dimensione, scoprendo al contempo l’impatto che Treedom, grazie al suo impegno dal 2010, è stata concretamente in grado di innescare, attraverso le storie di alcuni dei contadini coinvolti nelle varie comunità in Tanzania. In questo paese dal territorio vasto e ricco di luoghi unici al mondo, Treedom ha costruito il suo primo vivaio: il cuore pulsante dei progetti, dove avviene la produzione di piantine di alta qualità e si realizza il fondamentale processo di trasferimento di competenze alle comunità.