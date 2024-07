L’ importante riconoscimento, organizzato da Comieco e da Elba Book Festival, ogni anno premia autori ed editori indipendenti che mettono al centro delle loro opere le tematiche ambientali

Il libro “Come essere un buon antenato” di Roman Krznaric su come tramandare un futuro migliore alle generazioni che verranno convince la critica e vince il premio Demetra 2024 per la letteratura ambientale come miglior saggio tradotto in italiano. Il riconoscimento nazionale ogni anno premia autori ed editori indipendenti che mettono al centro delle loro opere le tematiche ambientali. A Rio nell'Elba, in occasione di Elba Book Festival, sono stati annunciati i vincitori della IV edizione del premio, organizzato da Comieco e da Elba Book Festival, fra oltre 70 opere in concorso. Per il quarto anno consecutivo, le opere e gli autori di Edizioni Ambiente figurano in prima fila fra i finalisti e fra i vincitori di questo riconoscimento, che rappresenta anche un prezioso osservatorio della crescita del numero delle opere dedicate all’ambiente pubblicate nel nostro Paese.

Come essere un buon antenato

Viviamo in un’epoca dominata dalla tirannia dell’istante. Tutto – dalle reti di comunicazioni alla finanza ad alta velocità, dai cicli politici sempre più ravvicinati alle tecnologie per comprimere spazi e tempi – sembra correre per farci dimenticare che le nostre azioni hanno conseguenze che possono durare per centinaia di anni. Questa ossessione per l’immediatezza rischia però di costare cara a noi e ai nostri discendenti, visto che è alla radice delle grandi crisi della nostra era, quella ambientale e quelle sociali ed economiche. Eppure, gli esseri umani hanno spesso saputo guardare oltre l’orizzonte temporale più ravvicinato, immaginando e pianificando le conseguenze delle proprie azioni per i secoli a venire. Attingendo da tradizioni dell’antichità e da esperienze di innovazione radicale in tutto il mondo, Roman Krznaric racconta com’è possibile riacquisire e rafforzare questa capacità di immaginare il futuro e reinventare la democrazia, la cultura e l’economia. E creare così un mondo migliore per le generazioni che verranno.



L’autore

Roman Krznaric è un filosofo sociale, ricercatore senior presso il Centre for Eudaimonia and Human Flourishing dell'Università di Oxford. Lo storico periodico The Observer lo ha definito uno dei più importanti filosofi britannici del nostro tempo. È sposato con Kate Raworth, economista e autrice de L’economia della ciambella (Edizioni Ambiente), è membro del Club di Roma ed è il fondatore del primo Empathy Museum al mondo. I suoi libri sono stati tradotti in più di 25 lingue.