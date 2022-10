Grazie a un approccio waterless ed eco-friendly, tramite una soluzione a secco, studiata per disgregare e incapsulare lo sporco superficiale, si risparmieranno più di 150 litri d’acqua a ogni lavaggio

Per contrastare la sempre maggiore scarsità d’acqua, Alfonsino S.p.A, pmi innovativa specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, lancia il suo servizio di autolavaggio in-app, offrendo la comodità di lavare l’auto a domicilio in maniera totalmente sostenibile. Il servizio verrà introdotto con l’obiettivo di offrire un’alternativa smart e green al lavaggio auto tradizionale, eliminando sprechi e perdite di tempo.



Come fare

Attraverso l’applicazione sarà possibile richiedere un washer, prenotandolo direttamente alla posizione della propria auto – ovunque essa sia (casa, ufficio, palestra, garage, etc.) –, senza la necessità di doverla spostare. Grazie a un approccio waterless, tramite una soluzione a secco, studiata per disgregare e incapsulare lo sporco superficiale, si risparmieranno più di 150 litri d’acqua a ogni lavaggio. Verranno inoltre utilizzati soltanto prodotti eco-friendly che si vaporizzeranno ad avvenuto impiego, senza lasciare scarti al suolo. “Siamo particolarmente soddisfatti di questa attivazione – afferma Carmine Iodice, Amministratore Delegato di Alfonsino S.p.A – in quanto ci permette di spingere, in maniera etica e sostenibile, il processo di diversificazione della nostra offerta, fornendo allo stesso tempo un servizio sempre più attento e in linea con le esigenze dei nostri clienti”.