Il settore ha imboccato la strada della sostenibilità per sostituire la produzione di montature e lenti in acetato da petrolio con materiali biologici

È ora di tirare fuori dai cassetti gli occhiali vecchi, perché l'usato detterà le tendenze del mondo dell'occhialeria e anche in Italia ci si aspetta di vedere, nei negozi di ottica, dei repartispecializzati nello smercio di lenti usate e una sezione con le collezioni di occhiali vintage originali.



Occhiali riciclati

Accade già in Europa, come per esempio a Londra, dove - leggiamo su Ansa - si possono trovare montature vintage certificate, o da Peep Eyewear, dove per accaparrarsi gli occhiali riciclati o farsi riparare quelli che già si hanno si fa la fila. Negli Stati Uniti, per il 'resell' degli occhiali e delle lenti ci si reca da Lowercase NYC (quello di Brooklyn fa tendenza). Del nuovissimo movimento del “rivendi, riusa e ripara” si è parlato in occasione di Mido, la fiera del mondo dell'occhialeria svolta in edizione online.



È tempo di bioacetati

Ma la nuova tendenza dell’occhialeria non è solo vintage: anche il green avanza. "Il settore ha avviato la strada della sostenibilità per sostituire la produzione di montature e lenti in acetato da petrolio con materiali biologici a minore impatto ambientale, - ha spiegato Kim Mannino, director of trend curation di WGSN, che ha presentato il report sui trend per la primavera-estate 2022.

La plastica sarà sostituita da bio-acetati che derivano dalla cellulosa di varia origine: da semi di cotone, paste di legni, mais, zucchero di canna provenienti da coltivazioni certificate e con uso di oli biodegradabili come plastificanti. Materie prime adatte a fabbricare montature, alternative alla plastica, sono anche canapa, riso, lino e caffè, oltre a bambù e sughero. "Gli occhiali sostenibili sono già nelle collezioni dei brand come Stella McCarteny e Burberry's, oppure l'italiana Dick Moby e la londinese Valley, l'americana Warby Parker o la Ace&Tate di Amsterdam, o ancora le australiane Mari & Clay e Sticks and Sparrow", ha raccontato Mannino. Nuovo anche l'impiego di materiali riciclati come metalli (alluminio e titanio) e plastica recuperati da scarti industriali, raccolte di lattine e di materiali medicali.



Lenti in plastiche vegetali

Anche le lenti diventano “verdi”: oltre ai vetri minerali usati al posto delle plastiche (CR39 e policarbonati), oggi la tendenza è di produrle con plastiche vegetali derivate da piante e ricino anche polarizzate da cellulosa, super leggere e protettive per gli occhi e anallergiche. Sul fronte dei trend per colori e forme per la prossima estate, i colori più cool sono il color burro (colore del lusso 2022), il marrone scuro, con toni seppia e color biscotto allo zenzero, tutti i toni del verde (colore green dell'anno), oltre ai rosa saturati o sfumati tenui, arancio, mango e i colori pastelli. "Gli occhiali per l'estate 2022 saranno veicolo di ottimismo con una iniezione di colore: saranno multi colorati, cangianti, color cocomero, verdi, viola orchidea, gialli minerali, rosa, argilla, anche con effetti psichedelici", ha precisato Mannino. E le montature? Enormi: quadrate o rettangolari, o a occhi di gatto o a farfalla, rigorosamente oversize in stile retrò anni '80 e '90 e con lenti colorate a contrasto.